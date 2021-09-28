В Крыму начались масштабные учения десантных войск с более 100 единиц боевой техники

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Масштабные учения десантных войск начались в Крыму, в них задействуют около 2 тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ пройдут на полигоне "Опук" в восточной части Крыма. Продлятся они три дня.

"Всего в полковом тактическом учении будет задействовано до 2 тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники Воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.

Начнутся учения с марша-броска подразделений к месту выполнения задач. В этих целях используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", поступившие летом этого года в соединение.

"Подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с приданными зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями выполнят упражнения боевых стрельб", - подчеркнули в пресс-службе.

Десантники отработают организацию маневренной обороны днем и ночью. А в заключительном этапе учения - наступательные действия, нанося урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубиц Д-30.

В учениях также задействуют различные виды оружия. В их числе автоматы АК-12, пулеметы "Печенег", гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет "Корд", реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", автоматический 30-мм гранатомет АГС-30, снайперское вооружение.