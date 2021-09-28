Учения «Селенга-2021» стартовали в Монголии

Учения «Селенга-2021» вооруженных сил России и Монголии стартовали с первой совместной тренировки на монгольском полигоне Дойтын Ам. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) в понедельник, 27 сентября.

Совместное наступление с развертыванием в боевую линию с установленной скоростью отработали мотострелковые и танковые подразделения.

Также были проведены состязания по национальным и традиционным видам спорта: монгольская национальная борьба, футбол, волейбол, стрельба из пистолета Макарова и военизированная эстафета. Все желающие могли попробовать свои силы в стрельбе из лука и метании на точность.

Для сплочения и укрепления дружественных взаимоотношений командованием были собраны совместные команды из военнослужащих обеих стран.

После окончания спортивных мероприятий на полевой сцене полигона Дойтын Ам с концертной программой выступил Ансамбль песни и пляски министерства обороны Монголии.

Совместные военные учения «Селенга-2021» проходят в сложных климатических условиях горно-степной местности. Со стороны РФ в них участвуют подразделения общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия. Всего в учениях задействованы 1,5 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц боевой и специальной техники.

В пятницу, 24 сентября, стало известно, что военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты Балтийского флота (БФ) осуществляют учебно-тренировочные прыжки с парашютом в Калининградской области. Воздушное десантирование отрабатывается в рамках плановой воздушно-десантной подготовки.

23 сентября сообщили, что дивизион мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бастион» Черноморского флота (ЧФ) провел учения по нанесению ракетных ударов при развертывании с марша и со скрытых огневых позиций. Особенностью учений стало применение беспилотников для отслеживания корабельной группы условного противника на дальних рубежах поражения.