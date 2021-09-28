Почему украинские танки Т-80УД горят на полигонах России

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На основном этапе крупномасштабных учений "Запад-2021" российским войскам пришлось уничтожать реальные танки. В этой роли выступила настоящая бронетанковая техника, до конца первого десятилетия прошлого века находившаяся на вооружении нашей армии.

Например, точные попадания превратили в пылающие факелы основные боевые танки Т-80УД, изготовленные на Украине в 80-е годы. Эти боевые машины более двух десятков лет несли службу в Подмосковье.

О том, что Советская армия получила новые танки, стало известно благодаря публикации фотографии в журнале "Советское военное обозрение" в 1988 году. Первая публичная демонстрация состоялась 9 мая 1990 года во время проведения юбилейного Парада на Красной площади. 7 ноября этого же года "удэшки" в последний раз проехали по главной площади страны.

Затем они засветились на улицах столицы во время путча в августе 1991 года и во время трагических событий октября 1993 года.

В последние годы существования Советского Союза планировалось, что дизельные Т-80УД наряду с газотурбинными Т-80У станут основными танками сухопутных войск на самых ответственных направлениях. Причем акцент планировалось сделать на более дешевых машинах из Харькова.

Однако распад СССР поставил крест на планах перевооружения. Кантемировская и Таманская дивизии успели получить менее четырех сотен единиц. Несколько десятков танков, предназначенных для отправки в Московский военный округ, украинские власти конфисковали, хотя завод деньги за них получил.

Некоторые источники сообщают, что Т-80УД были выведены из войск в 1995 году, но на самом деле они оставались в строю еще в первом десятилетии нового века, хотя их число и сократили по сравнению с первоначальным. Прежде всего - из-за проблем с эксплуатацией двухтактных, выпускавшихся только в Харькове двигателей, за которые производитель просил солидную сумму, не делая никак скидок.

В результате со временем эти танки стали ржаветь на площадках хранения. Какая-то часть из них оказалась в музее, другие, которым меньше повезло, стали мишенями на полигонах, почетно сгорев в бою, пускай и учебном.

Лев Романов