«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам

Батареи противокорабельных комплексов получили наводчиков-невидимок. Минобороны завершило серию учений, где отрабатывались совместные действия береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» и «Бал» с беспилотниками. На них дроны находили корабли противника и посылали координаты на берег, обеспечивая точность ракетных ударов. Эксперты отмечают, что тандем дрона-наводчика и БРК повысит обороноспособность российского побережья: благодаря этому флот может незаметно получить данные о цели и накрыть ее внезапным залпом с максимального расстояния.

Батареи противокорабельных комплексов получили наводчиков-невидимок. Минобороны завершило серию учений, где отрабатывались совместные действия береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» и «Бал» с беспилотниками. На них дроны находили корабли противника и посылали координаты на берег, обеспечивая точность ракетных ударов. Эксперты отмечают, что тандем дрона-наводчика и БРК повысит обороноспособность российского побережья: благодаря этому флот может незаметно получить данные о цели и накрыть ее внезапным залпом с максимального расстояния.

Эффект связки

Маневры, в ходе которых отрабатывались совместные действия беспилотников и береговых ракетных комплексов, проходили одновременно на Балтике и в Крыму, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве.

В этой паре беспилотники играли роль наводчиков. Они находили корабли противника и передавали координаты и параметры цели на берег. Затем вступали БРК «Бастион» или «Бал». Батареи противокорабельных ракет занимали боевые позиции и наносили удары по кораблям противника. Дронам после этого оставалось проконтролировать результаты атаки, рассказали источники «Известий».

Взаимодействие БРК «Бастион» и «Бал» с БПЛА на балтийских берегах отрабатывали в рамках стратегических учений «Запад-2021». Тогда были проведены электронные пуски противокорабельных крылатых ракет по условным морским целям в соответствии с полученными от дронов указаниями. После этого пусковые установки скрытно сменили позиции. Всего на этом этапе было задействовано более 200 военнослужащих и порядка 30 единиц техники. До этого, в июле, расчеты БРК «Бал» и «Бастион» Балтийского флота были неожиданно развернуты на острове Котлин в Финском заливе, после чего они отработали пуски с необорудованных позиций.

В сентябре прошли учения береговых ракетных войск Черноморского флота с боевой стрельбой. Подразделения БРК «Бастион» выдвинулись на полигон Опук в Крыму. Особенностью маневров стало применение беспилотников, которые отследили корабельную группу условного противника, оснащенную палубной авиацией. Получив от дронов целеуказания, боевые расчеты «Бастионов» вышли на позиции, привели комплексы к бою и выполнили ракетные пуски. Все цели — два больших корабельных щита-мишени — были уничтожены на предельной дальности поражения.

«Хребет» обороны

От удачных действий «Бастионов» и «Балов» во многом зависит надежность обороны российских берегов, и дроны-наводчики должны серьезно повысить эффективность их ударов, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Береговые ракетные комплексы в случае боя первыми встретят корабли противника, — отметил эксперт. — Причем они обеспечат эшелонирование береговой обороны. Сначала удар по кораблям и судам противника нанесут более дальнобойные и мощные «Бастионы». Тех, кто не будет уничтожен, ближе к берегу встретят и добьют ракеты «Балов».

Пробить противоракетную оборону кораблей противника помогут авиация и средства радиоэлектронной борьбы, добавил эксперт.

— БПЛА способны играть в таком боестолкновении большую роль, — считает Дмитрий Болтенков. — Эффективность использования береговых ракетных комплексов сильно зависит от своевременного обнаружения противника и точного целеуказания. Дроны, которые трудно обнаружить, могут незаметно найти корабли и передать точные координаты и даже изображение целей на берег. После ракетной атаки им останется прислать информацию о ее результатах на берег.

С «Бала» — на палубу

Береговые ракетные комплексы «Бастион и «Бал» поступили на вооружение в 2010 и 2008 годах соответственно. «Бастион» способен поражать цели на расстоянии до 500 км. В его боекомплекте есть новые сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс», которые считаются практически неуязвимыми для современных систем ПВО.

Эти боеприпасы способны уничтожать надводные корабли всех классов и типов из состава корабельных и авианосных ударных групп, десантных соединений, конвоев. При этом они могут работать даже в условиях интенсивного радиоэлектронного или огневого противодействия противника. Кроме того, комплекс способен атаковать и наземные цели. Например, в Сирии «Бастионы» использовались для уничтожения пунктов управления или бункеров.

БРК «Бал» — оружие ближнего радиуса. Комплекс способен поражать цели на расстоянии до 260 км. Батареи «Балов» должны встретить корабли противника в прибрежных зонах, проливах и акваториях вокруг военно-морских баз. Сейчас бригады с БРК обоих типов охраняют важные военно-морские базы ВМФ России.

Одна из главных особенностей «Балов» и «Бастионов» — их высокая мобильность. В случае угрозы начала крупномасштабных военных действий пусковые установки комплексов можно быстро рассредоточить. Найти и уничтожить превентивным ударом хорошо спрятанные ракеты практически невозможно. Из укрытий пусковые установки выйдут уже перед самой атакой. Для того чтобы привести комплекс в боевую готовность, много времени не потребуется.

Цели для БРК могут искать и корабли ВМФ. Известно, что модернизированные малые ракетные корабли проекта 1234 «Овод» отрабатывали такие действия. Для более эффективной и надежной работы бортовые системы и радиолокаторы кораблей объединили с разведывательным контуром береговых войск и флота. Кроме того, давать целеуказания огневым средствам могут и вертолеты, аппаратура которых позволяет обнаруживать и «подсвечивать» цели на дальних подступах к побережью.

Как ранее сообщали «Известия», сейчас ВМФ активно решает задачу по увеличению эффективности обнаружения кораблей противника. Ожидается, что скоро на вооружение флота поступит уникальная автоматизированная система управления (АСУ). Благодаря новинке самолеты, вертолеты и беспилотники в режиме реального времени смогут не только передавать, но и получать координаты и параметры целей от кораблей, субмарин и наземных систем наблюдения. После чего обнаруженные объекты противника будут уничтожены всеми доступными средствами. Таким образом флот сможет создавать сплошные зоны поражения площадью в сотни и даже тысячи километров.

Богдан Степовой

Роман Крецул