Войти
РИА Новости

Американский офицер Иствуд объяснил, почему российские истребители Су-35 крайне опасны

65
0
0
Истребитель Су-35 из состава пилотажной группы "Русские витязи"
Истребитель Су-35 из состава пилотажной группы "Русские витязи".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Офицер американской армии в отставке Брент Иствуд объяснил, почему российские истребители Су-35 опасны в бою. Его статью опубликовал портал 19Fortyfive.

Бывший военный напомнил, что самолет, созданный Опытно-конструкторским бюро Сухого, обладает большим функционалом. Он способен уничтожать цели в воздухе, на земле и в воде.

Обозреватель отметил, что ВМС США больше всего беспокоит противокорабельная ракета "Оникс" (экспортное название — "Яхонт"). Ее авиационным вариантом можно оснастить Су-35. У истребителя есть возможность нести до восьми тонн ракет и бомб различных классов с лазерным и спутниковым наведением.

Самолет поколения 4++ развивает скорость до 2500 километров в час. Кроме того, он оснащен современной авионикой, доработанной РЛС (радиолокационной станцией), а во время полета ведет себя "шустро" и маневренно, пишет Иствуд.

Разработка российских инженеров приглянулась многим странам, говорится в статье. В прошлом году Египет уже получил партию Су-35, и Каир ожидает еще 19 таких машин. Турция тоже планирует купить это вооружение, если переговоры пройдут успешно. То же самое собирается сделать и Алжир, уточнил колумнист.

Как считает Иствуд, Москва продает истребители разным странам, чтобы создавать сеть союзов по всему Ближнему Востоку. Таким образом, Россия меняет баланс сил в обширном регионе и формирует целую "клиентскую базу" из государств, желающих купить ее военно-промышленную продукцию, отмечает американский офицер. На фоне этих событий США уходят из Афганистана и ослабляют свои позиции на Ближнем Востоке, чтобы сосредоточить усилия на борьбе с Китаем в Восточной Азии, подытожил автор.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Афганистан
Египет
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
П-800 Оникс
Су-35
Х-61 Яхонт
Похожие новости
09.11.2020
Игрок глобального масштаба
12.10.2016
10 типов смертоносного оружия, которые Россия и Америка применят в случае войны (The National Interest, США)
03.06.2015
Проекция силы
06.03.2013
История с географией Рособоронэкспорта
16.01.2012
Война НАТО в Ливии: анализ, уроки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.09 01:01
  • 39
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 28.09 00:49
  • 3
В США оценили испытания С-400
  • 28.09 00:30
  • 3
Палата представителей США одобрила выделение $1 млрд на помощь Израилю с ракетами для системы ПРО "Железный купол" - СМИ
  • 27.09 23:20
  • 2
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 27.09 23:13
  • 3
На Украине завершили испытания замены миномета «Молот»
  • 27.09 22:59
  • 285
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 27.09 20:38
  • 7
Российские снайперы провели учебные стрельбы в горах Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане
  • 27.09 20:15
  • 3
Не мытьем, так катаньем, «Прометей» колесной безопасности
  • 27.09 17:24
  • 4
"Ростех" разработал новые бинокли для ВМФ РФ
  • 27.09 13:33
  • 2
Россия модернизирует три станции системы СПРН до 2028 года
  • 27.09 13:24
  • 8
Вооруженные силы США: состояние и тенденции развития
  • 27.09 12:13
  • 0
Поляки решили раскошелиться на американские танки
  • 27.09 10:24
  • 1
Реджеп Эрдоган: сделка по ЗРС С-400 с Россией пересмотру не подлежит
  • 27.09 09:50
  • 1
Видео: "Терминаторы" прикрыли бронетехнику на учениях в Казахстане
  • 27.09 09:48
  • 1
Der Standard (Австрия): холодная война без европейцев