Американский офицер Иствуд объяснил, почему российские истребители Су-35 крайне опасны

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Офицер американской армии в отставке Брент Иствуд объяснил, почему российские истребители Су-35 опасны в бою. Его статью опубликовал портал 19Fortyfive.

Бывший военный напомнил, что самолет, созданный Опытно-конструкторским бюро Сухого, обладает большим функционалом. Он способен уничтожать цели в воздухе, на земле и в воде.

Обозреватель отметил, что ВМС США больше всего беспокоит противокорабельная ракета "Оникс" (экспортное название — "Яхонт"). Ее авиационным вариантом можно оснастить Су-35. У истребителя есть возможность нести до восьми тонн ракет и бомб различных классов с лазерным и спутниковым наведением.

Самолет поколения 4++ развивает скорость до 2500 километров в час. Кроме того, он оснащен современной авионикой, доработанной РЛС (радиолокационной станцией), а во время полета ведет себя "шустро" и маневренно, пишет Иствуд.

Разработка российских инженеров приглянулась многим странам, говорится в статье. В прошлом году Египет уже получил партию Су-35, и Каир ожидает еще 19 таких машин. Турция тоже планирует купить это вооружение, если переговоры пройдут успешно. То же самое собирается сделать и Алжир, уточнил колумнист.

Как считает Иствуд, Москва продает истребители разным странам, чтобы создавать сеть союзов по всему Ближнему Востоку. Таким образом, Россия меняет баланс сил в обширном регионе и формирует целую "клиентскую базу" из государств, желающих купить ее военно-промышленную продукцию, отмечает американский офицер. На фоне этих событий США уходят из Афганистана и ослабляют свои позиции на Ближнем Востоке, чтобы сосредоточить усилия на борьбе с Китаем в Восточной Азии, подытожил автор.