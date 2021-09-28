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Китайские военные: НОАК хочет купить у России тяжелые ударные вертолеты Ка-52К (South China Morning Post, Гонконг)

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Пилоты у вертолета Ка-52 "Аллигатор"
Пилоты у вертолета Ка-52 "Аллигатор" на забайкальском полигоне "Цугол", где проходит основной этап военных маневров "Восток-2018".
Источник изображения: © РИА Новости, Министерство обороны РФ/Вадим Савицкий

Китай хочет купить у России несколько десятков ударных вертолетов. Такое приобретение «даст крылья» китайским новым универсальным десантным кораблям, поскольку Поднебесная не может разработать их самостоятельно. Отмечается, что этот контракт будет третьим по стоимости, уступая лишь закупкам Су-35 и С-400.

- Китаю не удается создать собственные боевые вертолеты для новых универсальных десантных кораблей.

- Соглашение с Россией станет сигналом об укреплении военных связей на фоне усиления американской враждебности.

Китай рассматривает вопрос о приобретении в России трех десятков ударных вертолетов корабельного базирования. Такая покупка "даст крылья" китайским универсальным десантным кораблям нового поколения. Военные аналитики отмечают, что контракт на приобретение российских Ка-52К станет для Китая третьим по масштабам и подаст сигнал об укреплении военного партнерства между двумя странами перед лицом американской враждебности.

"Народно-освободительная армия уже довольно давно изучает возможность закупки российских Ка-52К. Десантно-вертолетному кораблю-доку нужен тяжелый ударный вертолет", - сказал исследователь Чжоу Чэньмин (Zhou Chenming), работающий в пекинском Институте военных наук и технологий.

Российский информационный портал Avia.Pro сообщил в четверг, что НОАК заинтересовалась Ка-52К, и китайская делегация посетила вертолетный завод в Приморском крае на Дальнем Востоке России.

"Возможно, Москва и Пекин подпишут контракт на поставку как минимум 36 вертолетов Ка-52К для военно-морских сил НОАК", - сообщил Avia.Pro.

Китайская государственная телекомпания CCTV ранее сообщила, что группу ее телеоператоров пригласили посетить данное предприятие.

Ка-52К "Катран" был разработан для российского ВМФ в КБ "Камов", которое входит в состав российской вертолетостроительной компании.

Это корабельный вариант боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор", оснащенный современной бортовой электроникой, которая обеспечивает навигацию на море.

"Ка-52К - это первый корабельный ударный вертолет российского ВМФ со складывающимися лопастями и крыльями, имеющий больший взлетный вес, что позволяет экономить пространство. Он подходит для размещения на ударных десантных кораблях Тип 075", - сказал Чжоу.

Вертолет коррозоустойчив на море и может подниматься в воздух с весом 12,2 тонны, что на 1,4 тонны больше грузоподъемности первоначального варианта Ка-52.

"Еще одна особенность Ка-52К - это кресло-катапульта. Это единственный в мире тяжелый вертолет, оборудованный таким креслом, - сказал бывший инструктор НОАК Сун Чжунпин (Song Zhongping). - Если две страны заключат контракт на поставку Ка-52К, это будет способствовать расширению сотрудничества между их оборонными отраслями".

Такое соглашение станет третьим по стоимости, уступая лишь контрактам на закупку истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400.

Пекин спустил на воду свой третий УДК Тип 075 в январе. Он надеется, что ему удастся использовать эти десантные платформы в качестве "мини-авианосцев".

Такие корабли будут играть важную роль в высадке десантов на острова и в защите морских интересов Пекина, особенно в Южно-Китайском море. Но им не хватает одного существенного элемента.

"Ключевая проблема заключается в том, что китайские самолетостроители до сих пор не могут создать тяжелый боевой вертолет, соответствующий боевым потребностям УДК Тип 075", - рассказал близкий к НОАК анонимный источник.

Китай создает для Типа 075 и более старого Типа 071 корабельные версии вертолетов Z-8, Z-9 и Z-20. Но, как сказал источник, для достижения этой цели понадобится какое-то время.

"Сделка о приобретении Ка-52К будет выгодна и Пекину, и Москве. России нужны деньги для финансирования оборонной промышленности, а Китаю нужен запас времени", - заявил источник.


Минни Чан (Minnie Chan)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Ка-52
С-400 Триумф
Су-35
Компании
Камов
Проекты
Авианосец
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