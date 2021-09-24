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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Откровения Генштаба Беларуси на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ

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Павел Муравейко
Павел Муравейко.
Источник изображения: belvpo.com

22 сентября в Вене (Австрия) состоялось заседание Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ (ФСОБ) «Современные риски и вызовы военной безопасности».

От белорусской стороны в формате видеоконференции в заседании принял участие заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – начальник главного оперативного управления генерал-майор Павел Муравейко, который выступил с одним из основных докладов.

В своем выступлении генерал Муравейко акцентировал внимание на основных факторах, которые, по оценке Генштаба Беларуси, способствуют возникновению угроз международной и региональной безопасности.

Во-первых – это то, что существующие конфликты далеки от мирного урегулирования, а новые возникают по всему миру, подтверждая приверженность транснациональных элит к «стратегии управляемого хаоса».

Во-вторых – мировые корпорации продолжают навязывать свою модель мироустройства, вмешиваясь во внутренние дела независимых государств, применяя против них инструментарии гибридной войны.

В третьих – инструментом «цветных революций», целью которых является смена «неугодных» правительств, становится активное использование информационно-коммуникационных технологий.

В четвертых – доверие и открытость в военной сфере между соседними государствами заменила политика «двойных стандартов».

Для подтверждения данного тезиса замначальника белорусского Генштаба привел ряд примеров.

Так, после состоявшихся в прошлом году выборов президентов в США и в Беларуси на улицах городов обеих стран прошли массовые беспорядки. В США участников беспорядков назвали мятежниками, а белорусских погромщиков – «борцами за свободу и демократию». Привлечение нацгвардии в США для подавления выступлений было названо охраной правопорядка, а использование внутренних войск МВД Беларуси (которые не являются частью вооруженных сил) – «применение войск против мирного населения».

Точно также, планомерное наращивание количества и численности воинских формирований США и их союзников на территории сопредельных с Республикой Беларусь государств, совершенствование инфраструктуры для их размещения прикрывается принципом ротации, в то время как оставшиеся на территории Беларуси после распада Советского Союза два военных объекта (станция раннего предупреждения о ракетном нападении и станция радионавигации) называют военными базами Российской Федерации.

Кроме того, генерал Муравейко отметил, что на фоне значительных военно-политических изменений, непростой общественно-политической обстановки в мире, углубленной пандемией, основными способами снижения рисков для стабильности и безопасности в Европе является не только продолжение диалога по мерам доверия и безопасности, но и практическое выполнение достигнутых в ходе него договоренностей.

Выступление представителя белорусского военного ведомства вызвало бурное обсуждение среди участников заседания из государств ОБСЕ, в первую очередь США, Польши, стран Балтии и Украины.

Владимир Вуячич

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Белоруссия
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