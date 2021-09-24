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Американцы представили грузовой беспилотник для морпехов

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Американцы представили грузовой беспилотник для морпехов
Американцы представили грузовой беспилотник для морпехов.
Источник изображения: Kaman

Американская компания Kaman представила беспилотник Kargo, который должен будет помочь корпусу морской пехоты США снабжать небольшие подразделения в труднодоступных районах. Как сообщает Defense News, аппарат сможет нести до 454 килограмм и пролетать от 93 до 926 километров в зависимости от массы переносимого груза.

Сегодня американская армия и морская пехота сбрасывают наземным отрядам грузы на парашютах с транспортных самолетов. Парашютные системы не могут планировать на значительное расстояние, а подразделения могут быть удалены друг от друга. Доставлять транспортным самолетом боеприпасы и провизию каждому отдельному отряду — дорого и опасно.

Морпехи уже несколько лет рассматривают беспилотники в качестве альтернативного средства доставки. Например, в 2017 году они заказали у компании Yates Electrospace семейство одноразовых беспилотных планеров, способных перевозить грузы массой от 227 до 454 килограмм.

Kaman представила беспилотник Kargo в сентябре. Компания спроектировала его с нуля за девять месяцев. Она предполагает, что аппарат подойдет для снабжения небольших подразделений морской пехоты, распределенных по труднодоступным местам, таким как цепи островов.

Kargo — квадрокоптер длиной и шириной в 7,4 метра. Он будет летать на максимальной высоте более трех тысяч метров и развивать скорость до 224 километров в час. Беспилотник массой 607 килограмм сможет нести до 454 килограмм полезной нагрузки. Его дальность составит 926 километров, но с максимальной нагрузкой он сможет пролетать только около 93 километров. В движение Kargo будет приводить турбинный двигатель мощностью 300 лошадиных сил.

Kaman уже испытала полумасштабную модель беспилотника, а к концу года собирается приступить к наземным испытаниям полномасштабного демонстратора. Последний должен совершить первый полет в начале следующего года.

Кроме Kargo разработку для морпехов тяжелого грузового беспилотника также ведет компания Kaman. Ее беспилотник будет похож на ее опционально пилотируемых синхроптер K-Max, о котором мы писали ранее.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
K-MAX
Проекты
БПЛА
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