Войти
N+1

Тактический беспилотник Air Wolf запустил в полете беспилотник-камикадзе

341
0
0
Switchblade
Switchblade.
Источник изображения: AeroVironment

Реактивный тактический беспилотник Air Wolf американской компании Kratos запустил в полете барражирующий боеприпас Switchblade. Как сообщает The Drive, эта комбинация поможет в разы увеличить дальность Switchblade, позволяя ему проникнуть глубже на территорию противника.

Kratos уже несколько лет учит крупные беспилотники запускать маленькие. В апреле она испытала беспилотного ведомого XQ-58A Valkyrie запуском разведывательного беспилотника Altius-600. Эта технология должна продлить жизнь более дорогим аппаратам и увеличить зону разведки с воздуха.

Air Wolf — самый дешевый и самый маленький из серии многоразовых недорогих беспилотников Kratos, которыми в случае необходимости можно пожертвовать. Он создан на основе воздушной мишени MQM-178 длиной 3,3 метра и шириной 1,9 метра. MQM-178 запускают из пневматической пусковой установки, и она летает на скорости до 772 километров в час.

Барражирующие боеприпасы Switchblade производит компания AeroVironment. Это аппараты трубного запуска, оснащенные складным крылом. Базовая версия Switchblade вместе с боезарядом весит около 2,5 килограмма. Она может летать от 20 до 40 минут на скорости до 60 километров в час. Еще у барражирующего боеприпаса есть увеличенная версия, но ее технические характеристики неизвестны.

Air Wolf испытали запуском барражирующего боеприпаса Switchblade несколько месяцев назад, но известно это стало только в сентябре. Как именно Air Wolf приспособили для запуска Switchblade, неизвестно. Но барражирующий боеприпас достаточно компактный, чтобы его можно было поместить в фюзеляж беспилотника или подвесить под крылом.

Во время испытаний Switchblade находился под управлением оператора. Он поддерживал обратную связь с помощью канала передачи данных на Air Wolf. Хотя технические характеристики беспилотника не раскрываются, разработчики говорят, что его комбинация со Switchblade позволяет в разы увеличить дальность барражирующего боеприпаса. Обычно последний способен пролетать только около 10 километров.

Военные планируют, что в будущем большие беспилотники будут запускать не один, а множество маленьких. Подробнее об их планах мы писали ранее.

Василиса Чернявцева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Kratos Defense
Проекты
БПЛА
Похожие новости
23.09.2021
SpaceNews (США): американские генералы готовятся к космической войне, считая ее практически неизбежной
08.04.2021
Беспилотник «отстрелялся» дроном
11.01.2021
«Мозг» беспилотного ведомого испытают на дронах Avenger
09.12.2020
Американские военные испытают прототипы беспилотных ведомых в 2021 году
03.05.2018
США предлагают прикрывать самолёты дронами. Mako - один из претендентов
10.08.2017
Американцы создали беспилотник для закрытых зон
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 05:51
  • 1
Старые советские беспилотники подняли в воздух на Украине
  • 24.09 05:41
  • 2
РБК-Укрїана (Украина): Польша разместит на границе с Белоруссией 250 американских танков
  • 24.09 05:29
  • 4
Новичок в IT: в РФ появится легкий ноутбук на отечественных процессорах
  • 24.09 04:10
  • 1
Истребители МиГ-29К выполнили полёты на Крайнем Севере при сложных метеоусловиях
  • 24.09 03:42
  • 2
На крыльях ночи: ВДВ начнут отрабатывать масштабные высадки в темноте
  • 24.09 02:25
  • 1
«Санкт-Петербург» встал в строй
  • 24.09 02:12
  • 1
Экипаж строящегося корвета "Проворный" ТОФ пройдет обучение в Санкт-Петербурге
  • 24.09 01:50
  • 3
Огневая мощь пехоты радикально возрастет
  • 24.09 00:55
  • 7
LRAAM: двухступенчатая ракета для истребителя
  • 23.09 21:40
  • 1
Чем модернизированная боевая машина пехоты Б-19 лучше классической БМП-3
  • 23.09 21:13
  • 7
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 23.09 20:35
  • 2
В Крыму прошли учения по пресечению теракта на газодобывающей платформе в Черном море
  • 23.09 20:21
  • 1
Российские снайперы провели учебные стрельбы в горах Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане
  • 23.09 19:39
  • 1
На вооружение морской пехоты КФл поступили модернизированные автоматы АК-74М с комплектом "Обвес"
  • 23.09 19:37
  • 1
Финансирование строительства Восточного в 2023 году планируют увеличить на 14,6 млрд рулей