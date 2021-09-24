Тактический беспилотник Air Wolf запустил в полете беспилотник-камикадзе

Реактивный тактический беспилотник Air Wolf американской компании Kratos запустил в полете барражирующий боеприпас Switchblade. Как сообщает The Drive, эта комбинация поможет в разы увеличить дальность Switchblade, позволяя ему проникнуть глубже на территорию противника.

Kratos уже несколько лет учит крупные беспилотники запускать маленькие. В апреле она испытала беспилотного ведомого XQ-58A Valkyrie запуском разведывательного беспилотника Altius-600. Эта технология должна продлить жизнь более дорогим аппаратам и увеличить зону разведки с воздуха.

Air Wolf — самый дешевый и самый маленький из серии многоразовых недорогих беспилотников Kratos, которыми в случае необходимости можно пожертвовать. Он создан на основе воздушной мишени MQM-178 длиной 3,3 метра и шириной 1,9 метра. MQM-178 запускают из пневматической пусковой установки, и она летает на скорости до 772 километров в час.

Барражирующие боеприпасы Switchblade производит компания AeroVironment. Это аппараты трубного запуска, оснащенные складным крылом. Базовая версия Switchblade вместе с боезарядом весит около 2,5 килограмма. Она может летать от 20 до 40 минут на скорости до 60 километров в час. Еще у барражирующего боеприпаса есть увеличенная версия, но ее технические характеристики неизвестны.

Air Wolf испытали запуском барражирующего боеприпаса Switchblade несколько месяцев назад, но известно это стало только в сентябре. Как именно Air Wolf приспособили для запуска Switchblade, неизвестно. Но барражирующий боеприпас достаточно компактный, чтобы его можно было поместить в фюзеляж беспилотника или подвесить под крылом.

Во время испытаний Switchblade находился под управлением оператора. Он поддерживал обратную связь с помощью канала передачи данных на Air Wolf. Хотя технические характеристики беспилотника не раскрываются, разработчики говорят, что его комбинация со Switchblade позволяет в разы увеличить дальность барражирующего боеприпаса. Обычно последний способен пролетать только около 10 километров.

Военные планируют, что в будущем большие беспилотники будут запускать не один, а множество маленьких. Подробнее об их планах мы писали ранее.

Василиса Чернявцева