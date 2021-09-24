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Гидроэнергия и ветер могут заменить нефть и газ в России

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Уральский федеральный университет
Уральский федеральный университет.
Источник изображения: rusnanonet.ru

Россия обладает потенциалом для использования возобновляемых ресурсов, так как они почти равномерно распределены по всей территории страны. Размер территории в сочетании с различными климатическими условиями и рельефом местности дают России возможности развивать возобновляемые источники энергии (ВИЭ), однако их внедрение происходит медленно, утверждают ученые. Эти и другие выводы соавторы исследования ВИЭ в России опубликовали в журнале Energy Reports.

"Сокращение выбросов парниковых газов и развитие возобновляемой энергетики - один из главных приоритетов современных стран, - рассказывает соавтор статьи, инженер-исследователь кафедры атомные станции и возобновляемые источники энергии Уральского федерального университета Эфраим Бонах Агьекум. - Моими соавторами стали представители разных стран и сфер деятельности, чтобы статья получилась наиболее объективной и полной. Нам потребовалось около года, чтобы изучить имеющиеся теоретические материалы и провести интервью с экспертами в области ВИЭ. Это позволило составить наиболее полную картину о состоянии возобновляемой энергетики в России и дать некоторые рекомендации для развития данной отрасли".

Наиболее перспективными направлениями ВИЭ в России являются ветро- и гидроэнергия, полагают ученые. Количества электроэнергии, полученной от этих источников, будет достаточно не только для покрытия внутренних потребностей, но и для экспорта в европейские страны. Так, подходящими районами для установки ветряных станций являются территории Северо-Западного, Южного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов.

Несмотря на высокий потенциал и рост интереса к сектору возобновляемых источников энергии, их внедрение в России происходит медленно. Главной причиной, по мнению исследователей, является достаточность органического топлива и атомной энергии. Кроме того, необходимы изменения в законодательстве.

"Сектор возобновляемой энергетики очень капиталоемкий и во многом зависит от законодательства. Существующих документов в сфере возобновляемой энергетики России недостаточно для ее поступательного развития, - подчеркивает Эфраим Бонах Агьекум. - Есть объективная необходимость пересмотреть механизм развития ВИЭ на внутреннем и мировом рынках, сделать его более привлекательным для инвесторов и стран, экспортирующих зеленую энергию".

Важную роль в развитии могут играть исследования и разработки российских университетов, учитывающие особенности страны. Эксперты считают, что применение иностранных конструкций для получения электроэнергии в суровых климатических условиях может оказаться неэффективным. Разработка более эффективных технологий требует от ученых не только знаний, но и учета местных погодных условий.

В исследовании приняли участие ученые из России, Китая, Индии, Пакистана, Ирландии, Кипра, Омана. В работе они описали политический, юридический, экономический, социальный и технологический аспекты, определили ключевые направления, основные проблемы и дали ряд рекомендаций для развития альтернативных источников энергии в России.

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