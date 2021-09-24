Гидроэнергия и ветер могут заменить нефть и газ в России

Россия обладает потенциалом для использования возобновляемых ресурсов, так как они почти равномерно распределены по всей территории страны. Размер территории в сочетании с различными климатическими условиями и рельефом местности дают России возможности развивать возобновляемые источники энергии (ВИЭ), однако их внедрение происходит медленно, утверждают ученые. Эти и другие выводы соавторы исследования ВИЭ в России опубликовали в журнале Energy Reports.
Наиболее перспективными направлениями ВИЭ в России являются ветро- и гидроэнергия, полагают ученые. Количества электроэнергии, полученной от этих источников, будет достаточно не только для покрытия внутренних потребностей, но и для экспорта в европейские страны. Так, подходящими районами для установки ветряных станций являются территории Северо-Западного, Южного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов.
Несмотря на высокий потенциал и рост интереса к сектору возобновляемых источников энергии, их внедрение в России происходит медленно. Главной причиной, по мнению исследователей, является достаточность органического топлива и атомной энергии. Кроме того, необходимы изменения в законодательстве.
Важную роль в развитии могут играть исследования и разработки российских университетов, учитывающие особенности страны. Эксперты считают, что применение иностранных конструкций для получения электроэнергии в суровых климатических условиях может оказаться неэффективным. Разработка более эффективных технологий требует от ученых не только знаний, но и учета местных погодных условий.
В исследовании приняли участие ученые из России, Китая, Индии, Пакистана, Ирландии, Кипра, Омана. В работе они описали политический, юридический, экономический, социальный и технологический аспекты, определили ключевые направления, основные проблемы и дали ряд рекомендаций для развития альтернативных источников энергии в России.