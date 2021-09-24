Четыре приоритета ЦРУ

Вашингтон объявляет Пекину разведывательную войну

Директор ЦРУ Уильям Бернс во время слушаний в Специализированном комитете Сената по разведке, на которых в конце февраля он выступал как кандидат на должность главного шпиона Америки, охарактеризовал китайское правительство как враждебное и хищническое.

«Я думаю, нам нужно приготовиться к тяжелым испытаниям в процессе соперничества с Китаем. Это будет не такое соперничество, которое у нас было с Советским Союзом в эпоху холодной войны и которое касалось главным образом безопасности и идеологии. На этот раз мы столкнулись с противником, который чрезвычайно амбициозен в создании технологий и обладает большим экономическим потенциалом», – заявил бывший дипломат.

Будущий глава ЦРУ тогда отметил, что демократы и республиканцы способны выработать адекватную стратегию противостояния Пекину. Конгрессмены и сенаторы от обеих партий неоднократно заявляли о том, что разведывательным службам США необходимо более целенаправленно и эффективно работать на китайском направлении. По словам Бернса, помимо увеличения количества специалистов по Китаю и мер по повышению уровня владения китайским языком у сотрудников ЦРУ, рост угрозы национальной безопасности и интересам Америки со стороны Пекина требует дополнительных инвестиций в новые технологии, которые позволят улучшить процесс сбора и анализа данных. И вот сегодня, как сообщили некоторые СМИ, эти слова начали превращаться в конкретные дела.

Начальник самых изощренных шпионов Америки в пространном интервью Национальному общественному радио заявил, что в текущий момент и в перспективе деятельность подчиненного ему ведомства должна быть сосредоточена на реализации четырех основных приоритетов, которым должно быть уделено особое внимание. Первым из них он назвал Пекин, являющийся «самым большим геополитическим вызовом, с которым сталкиваются США» и будут, по его мнению, сталкиваться «в дальнейшем в XXI веке». Вторым приоритетом является сфера технологий, ставших «основной ареной для конкуренции и соперничества с Китаем».

В качестве третьего приоритета глава ЦРУ обозначил отношения с союзниками и партнерами. «Партнерство – самое крупное сравнительное преимущество, которое есть у нас в правительстве США, когда речь идет о более изолированных на мировой арене, таких как Китай или России. У нас есть союзники и партнеры в мире, это верно и в отношении разведки, и мы должны вкладывать в них определенные финансовые средства», – заявил бывший посол США в РФ.

Нельзя не отметить, что третий посыл аса дипломатической службы своим нынешним подчиненным уже реализован Вашингтоном. 15 сентября США, Великобритания Австралия объявили о создании нового трехстороннего военного союза, который они назвали AUKUS (Australia, United Kingdom, United States). Как говорится в совместном заявлении, сделанном лидерами указанных стран, члены альянса «преисполнены решимости углублять дипломатическое сотрудничество, сотрудничество в области безопасности и обороны в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР). Хотя КНР никак не упоминается в тексте заявления, западная пресса в заголовках своих новостей появление альянса обозначила как инструмент противостояния Китаю. Точно так же оценил соглашение и китайский МИД. Его спикер Чжао Лицзянь сразу же обвинил США и Австралию в «создании антикитайской шайки».

Четвертым приоритетом деятельности управления Бернс назвал сотрудников ЦРУ. «Четвертое, но, разумеется, не последнее, – наш самый крупный актив – люди», – сказал директор и добавил, что перечисленное не означает, что можно не обращать внимания на «текущие вызовы вроде терроризма или изменения климата».

Как на условиях анонимности заявил агентству Bloomberg один из бывших сотрудников ЦРУ, уже давно многие видят необходимость в создании отдельного центра миссий по Китаю. Однако «до сих пор никто не был готов нажать на спусковой крючок, чтобы его создать», отметил собеседник.

Предполагается, что центр будет выделен из подразделения управления, отвечающего сегодня за Восточную Азию и Тихоокеанский регион, включая Китай. По мнению руководства и аналитиков ЦРУ, такое деление позволит обеспечить новой структуре достаточное число специалистов, финансирование и усиление внимания чиновников и законодателей к вопросам, связанным с Китаем. По мнению экспертов, в другом контексте действия ЦРУ можно было бы расценить как вполне приемлемые, но в сложившейся ситуации можно сделать только один вывод: Вашингтон объявляет Пекину разведывательную войну, активизирует тайные операции, кибератаки и планирует другие действия против Поднебесной. США в очередной раз предпочитают конфронтацию дипломатии и диалогу.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»