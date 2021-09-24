Войти
Газета.ru

«У США проблемы с головкой самонаведения ракет»

411
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Почему у Пентагона не получается создать гиперзвуковое оружие

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл выразил недовольство темпами развития программ Пентагона по гиперзвуковому оружию на фоне успехов Москвы и Пекина. «Газета.Ru» разбиралась, действительно ли программа Вашингтона буксует и смогут ли США догнать Россию в этой области.

«Россия и Китай продвигаются очень быстро. Они ясно видят ценность [гиперзвукового оружия]», - приводит журнал Air Force Magazine слова Фрэнка Кендалла из выступления на Конференции по воздуху, космосу и киберпространству (AFA). Темпы развития американской программы Кендалл назвал «недостаточными».

В США ведутся испытания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A, которую Дональд Трамп назвал «супер-пупер-ракетой». Запланированный в апреле этого года первый боевой пуск прототипа сорвался из-за неназванных проблем с бомбардировщиком B-52H.

Маневры на гиперзвуке

Понятие гиперзвукового оружия известно давно. В его основе - скорость около 20 Махов, на которой боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет входят в атмосферу.

«Про Махи все слышали, но то, что это безразмерная величина подобия, мало кто понимает. Перевести Махи в конкретную скорость, не зная высоты полета и скорости звука на этой высоте, невозможно. Поэтому много спекуляций на эту тему, включая слова бывшего президента США Дональда Трампа, который заявил, что у них есть «супер-ракета», которая летает быстрее российской. Но конкретную цифру никто не называет», - рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета Военно-промышленной коллегии Виктор Мураховский.

По мнению эксперта, ключевой вопрос в гиперзвуковом оружии - возможность осуществления маневра, а не сама скорость.

«То, что было до принятия Россией на вооружение маневрирующих гиперзвуковых ракет и боевых блоков, не управлялось на траектории. Как запустили ракету со стартовой позиции - так она по баллистической траектории и летела. Да, на скорости 20 Махов, но боевой блок не управлялся. Поэтому всегда была возможность перехватывать такие изделия на траектории», - пояснил Мураховский.

Он отметил, что прорыв России в области создания гиперзвукового оружия состоит в том, что «она сумела создать изделия, которые маневрируют на траектории». По его словам, перехватить полет такого объекта становится невозможно.

«Россия поставила на вооружение из межконтинентальных средств - боевой блок «Авангард», из оперативно-тактических средств - гиперзвуковую ракету «Кинжал», носитель которой - самолет Миг-31К, на стадии завершения испытаний и принятия на вооружение - оперативно-тактическая ракета корабельного базирования на надводных и подводных кораблях «Циркон», - сказал Мураховский.

У США нет задела из СССР

Сейчас США ведут несколько программ по созданию гиперзвукового оружия на воздушных, морских и сухопутных носителях.

«Можно предположить, что отставание США от России в области гиперзвукового оружия состоит в том, что у них проблемы с головкой самонаведения таких ракет. А также - в материалах и создании носителей. Разогнать же объект до гиперзвуковой скорости не составляет проблем, они это делают», - рассказал «Газете.Ru» президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

«Больших успехов США в этой области, действительно, не добились. Гиперзвуковая ракета авиационного базирования - самое первое изделие, которое по плану должно поступить у них на вооружение. Планировали поставить ракеты 2023 году, но, вероятно, сроки сместиться. Другие изделия поступят в войска еще позже - в 2025-2027 годах», - сказал Мураховский.

По мнению эксперта, лидерство России в области создания гиперзвукового оружия связано с мощным «техническим заделом», созданном еще в СССР.

«Специалистам известно «изделие 4202», которое испытывалось в СССР, но работы завершить не удалось из-за распада страны и прекращения финансирования. Затем это направление возродилось», - добавил Мураховский.

Создать гиперзвуковое маневрирующее оружие, по его словам, удалось также благодаря применению новых материалов, а также систем управления изделиями, которые позволяют им маневрировать на таких скоростях в атмосфере и заатмосферном пространстве.

«Российские специалисты из оборонных предприятий не сомневаются, что американцы в конце концов сделают гиперзвуковое оружие, здесь нет неизвестных науке секретов. Но для того, чтобы реализовать эти знания, нужен мощный научный технический задел, которым США располагает не в полной мере», - резюмировал Мураховский.


Ирина Альшаева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-52
Авангард РК
Кинжал БР
МиГ-31
Циркон-С 3М22
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ГЗЛА
Кибербезопасность
Похожие новости
21.05.2021
«Острота» момента: завершается разработка новой гиперзвуковой ракеты
05.10.2020
Sina (Китай): передовое оружие России вытесняет США
21.09.2020
Гиперзвуковое оружие России не дает покоя США
21.09.2020
Трамп счел Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия
18.05.2020
Бюджеты в эпоху пандемии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 05:51
  • 1
Старые советские беспилотники подняли в воздух на Украине
  • 24.09 05:41
  • 2
РБК-Укрїана (Украина): Польша разместит на границе с Белоруссией 250 американских танков
  • 24.09 05:29
  • 4
Новичок в IT: в РФ появится легкий ноутбук на отечественных процессорах
  • 24.09 04:10
  • 1
Истребители МиГ-29К выполнили полёты на Крайнем Севере при сложных метеоусловиях
  • 24.09 03:42
  • 2
На крыльях ночи: ВДВ начнут отрабатывать масштабные высадки в темноте
  • 24.09 02:25
  • 1
«Санкт-Петербург» встал в строй
  • 24.09 02:12
  • 1
Экипаж строящегося корвета "Проворный" ТОФ пройдет обучение в Санкт-Петербурге
  • 24.09 01:50
  • 3
Огневая мощь пехоты радикально возрастет
  • 24.09 00:55
  • 7
LRAAM: двухступенчатая ракета для истребителя
  • 23.09 21:40
  • 1
Чем модернизированная боевая машина пехоты Б-19 лучше классической БМП-3
  • 23.09 21:13
  • 7
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 23.09 20:35
  • 2
В Крыму прошли учения по пресечению теракта на газодобывающей платформе в Черном море
  • 23.09 20:21
  • 1
Российские снайперы провели учебные стрельбы в горах Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане
  • 23.09 19:39
  • 1
На вооружение морской пехоты КФл поступили модернизированные автоматы АК-74М с комплектом "Обвес"
  • 23.09 19:37
  • 1
Финансирование строительства Восточного в 2023 году планируют увеличить на 14,6 млрд рулей