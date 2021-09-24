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Алжир вооружается ЗРК С-400 «Триумф»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Несмотря на сообщения, что сделка между Россией и Алжиром по поставкам С-400 «Триумф» периодически опровергалась, стало известно - несколько дней назад это африканское государство всё же получило первые зенитно-ракетные комплексы С-400.

Об этом свидетельствуют соответствующие фотографии, сделанные в одном из портов Алжира, на которых можно без труда опознать именно ЗРК С-400 «Триумф».

На сегодняшний день Алжир является четвёртой в мире страной, которая имеет на вооружении российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» - помимо России, сюда также относятся Китай и Турция. 

В то же время, какие-либо подробности поставок российских средств ПВО пока что не озвучиваются, хотя, судя по всему, речь идёт о как минимум одном дивизионе.

Авиа.про пишет, что примечательным является тот факт, что первые данные о вероятной закупке российских С-400 алжирской армией появились вместе с данными и о приобретении российских истребителей пятого поколения. Это не исключает вероятности того, что в ближайшем времени Алжир вооружится и истребителями Су-57.

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Страны
Алжир
Китай
Россия
Турция
Продукция
ПАК ФА
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
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