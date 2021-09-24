Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны опровергло информацию о нарушении российским "летающим радаром" эстонского пространства

311
0
0
Самолет А-50
Самолет А-50.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны России опровергло информацию властей Эстонии о нарушении российским самолетом А-50 при перелете из Калининградской области эстонского воздушного пространства.

"Полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

А-50 - самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Его называют "летающим радаром" или русским AWACS.

"22 сентября экипаж самолета А-50 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелет с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации. Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером", - сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж самолета находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли", - заявили в военном ведомстве РФ.

Ранее в четверг стало известно, что МИД Эстонии вручил послу РФ Александру Петрову ноту в связи с нарушением российским самолетом воздушного пространства республики. "Эстонская сторона выразила протест и вручила послу ноту о произошедшем в среду нарушении воздушного пространства Эстонии", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

Эстония заявила, что "налицо предосудительный и серьезный инцидент и что она считает неприемлемой череду повторяющихся нарушений воздушной границы страны".

Как позже сообщила пресс-служба главного штаба сил обороны Эстонии, во вторник в районе острова Вайндлоо (Vaindloo) без разрешения в воздушное пространство Эстонии вошел самолет ВКС России А-50. Самолет находился над территорией Эстонии менее минуты.

У самолета был план полета, но транспондер воздушного аппарата был отключен. В момент нарушения самолет не поддерживал двустороннюю связь. По данным главного штаба Эстонии, это было шестое нарушение воздушной границы Эстонии российскими самолетами в текущем году.

21 сентября Минобороны России сообщало о многочасовом патрулировании нейтральных вод Балтийского моря двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-160, которые способны нести ядерное оружие.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 морской авиации Балтийского Флота", - сказали тогда в Минобороны.

"На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Италии и ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, Saab JAS-39 Gripen ВВС Швеции и другие самолеты иностранных государств", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

21 сентября Балтийский флот России сообщил о начале командно-штабной тренировки с участием более 1 тыс. военнослужащих армейского корпуса, который дислоцирован в Калининградской области.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Италия
Россия
Финляндия
Швеция
Эстония
Продукция
F-16
F-18
Gripen NG
А-50 ДЛРО
Су-27
Су-35С
Ту-160
Компании
SAAB
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
22.09.2021
Пара Ту-160 пролетела над нейтральными водами Балтики
22.09.2021
Истребители ряда государств поднимались в воздух из-за двух российских "стратегов" Ту-160 над Балтикой - Минобороны РФ
16.06.2017
Ту-160 вмешались в учения НАТО
20.06.2014
Дипломатия истребителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 05:51
  • 1
Старые советские беспилотники подняли в воздух на Украине
  • 24.09 05:41
  • 2
РБК-Укрїана (Украина): Польша разместит на границе с Белоруссией 250 американских танков
  • 24.09 05:29
  • 4
Новичок в IT: в РФ появится легкий ноутбук на отечественных процессорах
  • 24.09 04:10
  • 1
Истребители МиГ-29К выполнили полёты на Крайнем Севере при сложных метеоусловиях
  • 24.09 03:42
  • 2
На крыльях ночи: ВДВ начнут отрабатывать масштабные высадки в темноте
  • 24.09 02:25
  • 1
«Санкт-Петербург» встал в строй
  • 24.09 02:12
  • 1
Экипаж строящегося корвета "Проворный" ТОФ пройдет обучение в Санкт-Петербурге
  • 24.09 01:50
  • 3
Огневая мощь пехоты радикально возрастет
  • 24.09 00:55
  • 7
LRAAM: двухступенчатая ракета для истребителя
  • 23.09 21:40
  • 1
Чем модернизированная боевая машина пехоты Б-19 лучше классической БМП-3
  • 23.09 21:13
  • 7
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 23.09 20:35
  • 2
В Крыму прошли учения по пресечению теракта на газодобывающей платформе в Черном море
  • 23.09 20:21
  • 1
Российские снайперы провели учебные стрельбы в горах Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане
  • 23.09 19:39
  • 1
На вооружение морской пехоты КФл поступили модернизированные автоматы АК-74М с комплектом "Обвес"
  • 23.09 19:37
  • 1
Финансирование строительства Восточного в 2023 году планируют увеличить на 14,6 млрд рулей