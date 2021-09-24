Минобороны опровергло информацию о нарушении российским "летающим радаром" эстонского пространства

Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны России опровергло информацию властей Эстонии о нарушении российским самолетом А-50 при перелете из Калининградской области эстонского воздушного пространства.

"Полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

А-50 - самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Его называют "летающим радаром" или русским AWACS.

"22 сентября экипаж самолета А-50 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелет с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации. Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером", - сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж самолета находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли", - заявили в военном ведомстве РФ.

Ранее в четверг стало известно, что МИД Эстонии вручил послу РФ Александру Петрову ноту в связи с нарушением российским самолетом воздушного пространства республики. "Эстонская сторона выразила протест и вручила послу ноту о произошедшем в среду нарушении воздушного пространства Эстонии", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

Эстония заявила, что "налицо предосудительный и серьезный инцидент и что она считает неприемлемой череду повторяющихся нарушений воздушной границы страны".

Как позже сообщила пресс-служба главного штаба сил обороны Эстонии, во вторник в районе острова Вайндлоо (Vaindloo) без разрешения в воздушное пространство Эстонии вошел самолет ВКС России А-50. Самолет находился над территорией Эстонии менее минуты.

У самолета был план полета, но транспондер воздушного аппарата был отключен. В момент нарушения самолет не поддерживал двустороннюю связь. По данным главного штаба Эстонии, это было шестое нарушение воздушной границы Эстонии российскими самолетами в текущем году.

21 сентября Минобороны России сообщало о многочасовом патрулировании нейтральных вод Балтийского моря двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-160, которые способны нести ядерное оружие.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 морской авиации Балтийского Флота", - сказали тогда в Минобороны.

"На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Италии и ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, Saab JAS-39 Gripen ВВС Швеции и другие самолеты иностранных государств", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

21 сентября Балтийский флот России сообщил о начале командно-штабной тренировки с участием более 1 тыс. военнослужащих армейского корпуса, который дислоцирован в Калининградской области.