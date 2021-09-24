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WarSpot

Транспортники будут пускать ракеты

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Источник изображения: warspot.ru

Транспортные самолёты нередко переделывают в бомбардировщики, но американцы пошли дальше. Вчера, 22 сентября, YouTube-канал The War Zone опубликовал видео испытаний системы Rapid Dragon, с помощью которой многие небоевые самолёты могут стать ракетоносителями.

На видео показана погрузка специальных паллет с макетами ракет JASSM-ER в самолёты C-17 и EC-130, а также процесс их сброса и выход из контейнеров. Испытания проводились над ракетным полигоном Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико) в августе этого года.

Испытания систем Rapid Dragon

Компания Lockheed Martin разработала паллеты Rapid Dragon в рамках программы CLEAVER (Cargo Launch Expendable Air Vehicles with Extended Range). Планируется, что подобные системы позволят небоевой авиации осуществлять сброс «умных» ракет, не входя в зону поражения противника.

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
C-130
C-17
JASSM
Компании
Lockheed-Martin
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