Транспортники будут пускать ракеты

Транспортные самолёты нередко переделывают в бомбардировщики, но американцы пошли дальше. Вчера, 22 сентября, YouTube-канал The War Zone опубликовал видео испытаний системы Rapid Dragon, с помощью которой многие небоевые самолёты могут стать ракетоносителями.

На видео показана погрузка специальных паллет с макетами ракет JASSM-ER в самолёты C-17 и EC-130, а также процесс их сброса и выход из контейнеров. Испытания проводились над ракетным полигоном Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико) в августе этого года.

Испытания систем Rapid Dragon

Компания Lockheed Martin разработала паллеты Rapid Dragon в рамках программы CLEAVER (Cargo Launch Expendable Air Vehicles with Extended Range). Планируется, что подобные системы позволят небоевой авиации осуществлять сброс «умных» ракет, не входя в зону поражения противника.