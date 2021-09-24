Вид российской лунной базы должен быть разработан до конца 2025 года

Работы будут выполнены в рамках тендера стоимостью 1,7 млрд рублей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Техническое задание для создания российской лунной базы должно быть сформировано до конца 2025 года. Об этом говорится в тендере Роскосмоса, размещенном на официальном сайте госзакупок.

Работы будут выполнены в рамках тендера "Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022-2025 годов" стоимостью 1,7 млрд рублей.

Так, согласно документу, до ноября 2025 года должны быть завершены работы по созданию тактико-технического задания на опытно-конструкторские работы "Обитаемый модуль лунной базы" и "Энергетический модуль лунной базы". Кроме того, будут разработаны документы по лунному взлетно-посадочному кораблю и луноходу-строителю.

Разработка требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники должна обеспечить "надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работу космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны с учетом необходимости решения медико-биологических проблем".