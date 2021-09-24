ОДК обучает военнослужащих ремонту двигателей

На производственном комплексе «Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха военнослужащие ВКС России проходят обучение восстановлению двигателя АИ-222-25 для учебно-боевого самолета Як-130.

Обучение проходят инженерно-технические специалисты, в чьи обязанности входит регламентное обслуживание двигателей АИ-222-25, оценка их технического состояния и войсковой ремонт, предусмотренный эксплуатационной документацией. В дальнейшем им предстоит освоить систему модульной замены узлов силовой установки.

Учебная программа включает в себя теоретические и практические занятия, которые проводят работники конструкторских и производственных подразделений предприятия. В программу обучения входят занятия по изучению конструктивных особенностей двигателей, поиску и устранению неисправностей, работе с эксплуатационно-технической документацией.

Главное внимание уделяется модульной конструкции двигателя и технологиям замены модулей в условиях эксплуатации. Курс обучения закончится итоговой аттестацией с вручением сертификатов. Приобретенные компетенции позволят оперативно решать вопросы по вводу самолетов в строй.

«Для обучения задействованы лучшие специалисты предприятия – эксперты в своей области по работе с двигателем АИ-222-25, которые не только комплексно представят весь необходимый материал, но и дадут исчерпывающие ответы на все вопросы эксплуатантов, − рассказывает руководитель производственного комплекса «Салют» АО «ОДК» Алексей Громов. – На данном этапе обучение носит ознакомительный характер, но в дальнейшем планируется провести комплекс учебных мероприятий, в том числе практической замены модулей на базе сервисного центра АО «ОДК», которые в перспективе позволят военнослужащим самостоятельно вести работу по модульной замене узлов двигателя».

АИ-222-25, отмечает Ростех, современный двигатель для учебно-боевого самолета Як-130, в котором реализован принцип модульной конструкции. Это означает, что в случае выхода из строя одного из узлов силовой установки его можно заменить на готовый запасной модуль непосредственно в воинской части.