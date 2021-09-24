Войти
Российская газета

"Северокорейский" Т-55А из Сирии восстановили ополченцы в Ираке

352
0
0
Источник изображения: rg.ru

Бойцы иракского народного ополчения восстановили трофейный средний танк Т-55А. Если присмотреться, можно понять, что перед нами - не совсем обычная боевая машина.

Дело в том, что раньше она находилась на вооружении сирийской армии и, по всей видимости, была поставлена из Советского Союза в 70-е годы.

В последнее десятилетие прошлого века стало окончательно ясно, что "пятьдесят пятые" в своем изначальном виде порядком устарели и не могут соперничать с бронетехникой потенциальных противников. Однако тогда из-за отсутствия достаточных финансовых средств не представлялось возможным провести современную модернизацию имевшегося парка.

Перебрав все варианты, командование вооруженных сил, в конце концов, решило обратиться к Северной Корее, специалисты которой предлагали усовершенствовать систему управления огнем.

В результате у Т-55 над стволами 100-мм орудий появились защищенные короба с лазерными дальномерами, в походном положении их закрывали массивные крышки.

Также на крышах башен были установлены датчики ветра. В распоряжении экипажа имелся баллистический вычислитель. Данное оборудование значительно повышало точность стрельбы как с места, так и на ходу.

В то же время не было предпринято никаких мер по повышению защищенности, прежними остались характеристики подвижности и маневренности.

Точных данных о том, сколько Т-55 удалось подобным образом модернизировать, нет, но такие танки принимали активное участие в боях с террористами. К сожалению, некоторые из них оказались захвачены боевиками запрещенных в России группировок. Те, в свою очередь, делились техникой с экстремистами из соседнего Ирака, однако правительственные войска отбили эти танки.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
КНДР
Россия
Сирия
Продукция
Т-55
Похожие новости
14.06.2019
Т-55 – танк всех времен и народов
10.04.2019
Эстафета трофеев
19.08.2015
Холостая мощь Каира
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
08.02.2012
О «похоронах» танков не может быть и речи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 05:51
  • 1
Старые советские беспилотники подняли в воздух на Украине
  • 24.09 05:41
  • 2
РБК-Укрїана (Украина): Польша разместит на границе с Белоруссией 250 американских танков
  • 24.09 05:29
  • 4
Новичок в IT: в РФ появится легкий ноутбук на отечественных процессорах
  • 24.09 04:10
  • 1
Истребители МиГ-29К выполнили полёты на Крайнем Севере при сложных метеоусловиях
  • 24.09 03:42
  • 2
На крыльях ночи: ВДВ начнут отрабатывать масштабные высадки в темноте
  • 24.09 02:25
  • 1
«Санкт-Петербург» встал в строй
  • 24.09 02:12
  • 1
Экипаж строящегося корвета "Проворный" ТОФ пройдет обучение в Санкт-Петербурге
  • 24.09 01:50
  • 3
Огневая мощь пехоты радикально возрастет
  • 24.09 00:55
  • 7
LRAAM: двухступенчатая ракета для истребителя
  • 23.09 21:40
  • 1
Чем модернизированная боевая машина пехоты Б-19 лучше классической БМП-3
  • 23.09 21:13
  • 7
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 23.09 20:35
  • 2
В Крыму прошли учения по пресечению теракта на газодобывающей платформе в Черном море
  • 23.09 20:21
  • 1
Российские снайперы провели учебные стрельбы в горах Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане
  • 23.09 19:39
  • 1
На вооружение морской пехоты КФл поступили модернизированные автоматы АК-74М с комплектом "Обвес"
  • 23.09 19:37
  • 1
Финансирование строительства Восточного в 2023 году планируют увеличить на 14,6 млрд рулей