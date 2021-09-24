Роскосмос объявил тендер на определение остаточного ресурса российского сегмента МКС

Работы должны быть завершены к 10 декабря 2023 года

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Роскосмос ищет подрядчика на организацию экспериментов на российском сегменте МКС и определение текущего и остаточного ресурса элементов конструкции и корпусов российского сегмента станции. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте госзакупок.

"Определение текущего израсходованного и остаточного прочностного ресурса элементов конструкции РС (российского сегмента - прим. ТАСС) МКС, ресурсной и ударной прочности конструкционных материалов и защитных конструкций модулей PC МКС в период 2022-2023 годов с учетом всех конфигураций МКС, силовых воздействий и изменения условий воздействия космического мусора и микрометеороидов в процессе эксплуатации. Прогнозирование срока исчерпания прочностного ресурса конструкции PC МКС", - говорится в техническом задании к тендеру.

Помимо оценки состояния МКС подрядчикам необходимо будет организовать формирование и научно-техническое сопровождение выполнения программы научно-прикладных исследований и экспериментов на российском сегменте станции.

В документе отмечается, что работы должны быть завершены к 10 декабря 2023 года. На обе задачи ведомство готово потратить до миллиарда рублей. Заявки принимаются до 18 октября.