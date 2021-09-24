El Mundo (Испания): Байден подавляет ярость Макрона визитом в Европу

Байден признал, что надо было поговорить с Макроном перед сделкой по подлодкам. Вот так американцы улаживают неловкие ситуации в отношениях с союзниками. После того, как США перехватили у Франции жирный контракт на 56 миллиардов евро по поставкам подводных лодок для Австралии, Байден поговорил с Макроном по телефону и обещал даже встретиться где-нибудь в Европе — в октябре. И дело в шляпе! Макрон в ответ согласился вернуть посла в США. Время у Байдена и вправду — деньги.

Вашингтон признает, что должен был провести предварительные консультации с Парижем, чтобы избежать кризиса с продажей подводных лодок Австралии

В эту среду состоялся первый разговор между президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и его французским коллегой Эммануэлем Макроном с целью снизить напряженность между странами, вызванную кризисом вокруг подводных лодок. Хотя по ожиданиям разговор должен был быть напряженным, как можно понять из совместного заявления, с обеих сторон наблюдался "белый дым", то есть желание выйти из конфронтации. Обе стороны согласились с тем, что серия предварительных консультаций помогла бы избежать напряженности между "союзниками по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и ее европейских партнеров". Кроме того, стороны договорились о двусторонней встрече, которая приведет Байдена в Европу в конце октября.

Со стороны Вашингтона это своего рода косвенное признание вины и временное решение кризиса, спровоцированного трехсторонним военным соглашением между Австралией, Великобританией и США (AUKUS, по первым буквам названий стран на английском языке). Это соглашение исключило из процесса антикитайского вооружения Австралии французов и лишило их контракта на продажу этой стране ядерных подводных лодок на сумму 56 миллиардов евро. Австралия предпочла американские подлодки в рамках военного соглашения, что Макрон расценил как "удар в спину" и отозвал французских послов из Вашингтона и Канберры.

После телефонного разговора с Байденом Франция подтвердила, что отозванный для консультаций посол вернется в Вашингтон на следующей неделе. Это решение - важный шаг для нормализации отношений между странами; в последний раз подобный кризис между двумя этими демократиями случался в начале войны в Ираке в 2003 году.

"Главы государств решили начать процесс углубленных консультаций, нацеленных на создание условий, необходимых, чтобы обеспечить доверие и предложить конкретные меры в отношении совместных целей", - говорится в заявлении. Ранее в расписании Байдена на конец октября уже был запланирован визит в Рим на саммит G-20, там он мог бы встретиться с Макроном. Однако Белый дом не исключает, что серия консультаций для разрешения разногласий состоится в другом европейском городе.

Демократ Байден не только не стал говорить об исключительности США, но и посчитал "необходимым" укрепить безопасность в Европе в дополнение к роли НАТО. Соединенные Штаты "вновь подчеркивают, что приверженность Франции и Европейского Союза безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе имеет стратегическое значение" в особенности из-за власти Китая в регионе. Белый дом характеризовал беседу как "дружественную".

Между тем Борис Джонсон вместо того, чтобы ослабить напряженность, ещё больше разжег пламя кризиса. Британский премьер-министр воспользовался своим официальным визитом в Вашингтон, чтобы призвать французских партнеров успокоиться и смириться с тем, что контракт на покупку французских подлодок был расторгнут. Австралия просто отдала предпочтение американским аппаратам - вот и все.

"Думаю, пришло время нашим дорогим друзьям по всему миру успокоиться на этот счет и дать мне передохнуть", - заявил Джонсон. С его точки зрения, новый альянс - это "большой шаг к глобальной безопасности", он объединяет три страны с "похожим образом мысли, которые встают плечом к плечу и создают новый альянс для обмена технологиями".

Из Вашингтона Джонсон направил Эммануэлю Макрону послание, сформулированное одновременно частично на французском и частично на английском: "Donne-mois un break" ("Дай мне передохнуть"). БоДжо, как называют для краткости враги Бориса Джонсона, заверил француза, что при подписании трехстороннего договора (Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия) оставлять какую-либо страну в сложном положении в его намерения не входило: "В целом мы имеем дело с большим шагом к глобальной безопасности, трое партнеров решили встать плечом к плечу для создания нового альянса и обмена технологиями. Тут нет ничего необычного, и мы не намереваемся оставлять кого-то в стороне".

Посмотрим, как на высказывания Джонсона отреагирует Елисейский дворец, у которого перед телефонным разговором с Байденом, запрошенным в выходные, уже был длинный список ожиданий. "Мы ожидаем, что наши партнеры признают, что обмены и консультации, которые необходимо было провести, не состоялись, и что это поднимает вопрос о доверии", - говорится в заявлении французского правительства. По словам Вашингтона, он такую позицию понимает, но не разделяет. По крайней мере так было до сегодняшнего телефонного разговора Байдена, в котором он не извинился открыто, но пытался сблизиться с давним партнером.

В основе лежат стратегические намерения четырех англо-саксонских стран противостоять влиянию Китая в Тихом океане. Австралия, подписавшая контракт с Францией в 2019 году, в итоге отдала предпочтение американским подводным аппаратам большей дальности. В Париже уже догадывались, что соглашение может сорваться, но гневная реакция французов была вызвана осознанием того, что их исключили из трехсторонних переговоров, пригласив Великобританию.

Макрона особенно задело то, что Байден никак не затронул эту тему во время их последней встречи, состоявшейся в июне в рамках G-7. В тот же день Байден встретился с Борисом Джонсоном и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, чтобы закончить подписание соглашения, вышедшего в свет через несколько дней. Байден включил в свое расписание встречу с ними обоими в прошлый вторник в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

США утверждали, что они не должны были выступать в качестве посредника между Австралией и Францией в том, что касается сохранения предыдущего соглашения, несмотря на то что Америка является прямой причиной его разрыва и серьезного ослабления своего давнего альянса с Парижем.

Выборы во Франции уже совсем скоро, и Макрон любой ценой пытается продемонстрировать избирателям свою патриотическую жесткость. Конечно, американский "удар в спину" ослабляет его, кроме того, нельзя забывать о значительном экономическом ущербе, которым расторжение контракта грозит французской казне.

Пабло Скарпеллини (Pablo Scarpellini)