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ТАСС

Роскосмос объявил тендер на сумму более 1 млрд рублей по пилотируемым полетам на Луну

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Ракета-носитель "Ангара-А5" на космодроме Плесецк
Ракета-носитель "Ангара-А5" на космодроме Плесецк.
Источник изображения: © Минобороны России/ТАСС

Начальная цена исследований составила более 1,7 млрд рублей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Роскосмос вложит более 1,7 млрд рублей в проведение научно-исследовательских работ (НИР) для реализации пилотируемых полетов на Луну. Заявка на проведение исследований опубликована на официальном сайте государственных закупок.

"Наименование объекта закупки - прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022-2025 годов", - отмечено на сайте.

Как уточняется в заявке, начальная цена исследований равна 1 734 764 300 рублей. В 2022 году на НИР планируется планируется потратить более 399 млн рублей, в 2023 году - более 400 млн рублей, в 2024 году - около 421 млн рублей и в 2025 году размер финансирования работ составит более 500 млн рублей.

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