Начальные тесты манипулятора ERA на МКС выявили проблемы с передачей данных

При этом компьютер ERA, его внешняя панель управления и российский компьютер работают хорошо и обмениваются информацией, отметили в Европейском космическом агентстве

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Специалисты выявили сбои при передаче данных во время первых тестов нового робота-манипулятора ERA, размещенного на внешней поверхности многоцелевого лабораторного модуля "Наука" Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило в четверг Европейское космическое агентство.

"Установка и подключение ERA произойдет в январе 2022 года. Компьютер ERA, его внешняя панель управления и российский компьютер работают хорошо и обмениваются данными. Однако в ходе начальных тестов были выявлены сбои при передаче данных между модулями "Звезда" и "Наука", - говорится в сообщении агентства в Twitter.

Сейчас выясняется причина этих сбоев, однако европейские специалисты выразили уверенность, что времени на поиск и устранение неполадок вполне достаточно. Они также заверили, что соединение между МКС, Центром управления полетами в России и центром технической поддержки ERA в Нидерландах "прошло тонкую настройку и успешно протестировано".

Как сообщили в среду в Роскосмосе, космонавты российского сегмента МКС проводят работы по тестированию и активации систем управления робота-манипулятора ERA. В частности, они занимаются активацией управления манипулятора и интеграцией программного обеспечения в системе управления станцией. Сообщалось, что в дальнейшем космонавтам предстоит провести ряд тестов систем и программного обеспечения манипулятора для проверки его работоспособности и развертывания на российском сегменте МКС.

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля, а 29 июля он пристыковался к МКС. МЛМ предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет и каюту для третьего члена.