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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" объявил тендер на научно-исследовательские работы по лунной программе стоимостью 1,7 млрд рублей

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Роскосмос
Роскосмо.
Источник изображения: industry-hunter.com

Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" выделит 1,7 млрд рублей на проведение научно-исследовательских работ по лунной программе, следует из данных портала госзакупок.

Из материалов на сайте госзакупок следует, что "Роскосмос" объявил тендер на "Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022 - 2025 годов".

Стоимость работ оценивается в 1,7 млрд рублей, говорится на портале.

22 мая исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко сообщил "Интерфаксу", что реализация лунной программы со сверхтяжёлой ракетой "Енисей" потребует порядка 1,7 трлн рублей, 900 млрд придётся на создание полезной нагрузки и самих пилотируемых средств.

В состав полезной нагрузки, отметил он, входят несколько кораблей "Орел", лунный взлетно-посадочный модуль, луноходы, лунные скафандры, научное оборудование и другая техника.

Также, по его словам, для доставки человека на Луну с помощью ракет "Ангара" потребуется 400 млрд рублей без учета полезной нагрузки.

9 марта в "Роскосмосе" сообщили, что Россия и Китай подписали меморандум о создании международной научной лунной станции.

В январе "Роскосмос" сообщил о выходе российской стороны из американского лунного проекта Gateway.

19 октября 2020 года Рогозин в своём твиттере сообщил, что российская госкорпорация и Китайская национальная космическая администрация провели видеоконференцию по вопросам двустороннего сотрудничества, "включая программу лунных исследований".

В июле 2020 года Рогозин сообщал о переговорах с китайской стороной о создании совместной лунной базы. По его словам, проект также может быть открыт и для других стран, в том числе США.

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