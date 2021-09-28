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Известия.ru

«Роскосмос» опубликовал состав будущей российской орбитальной станции

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

«Роскосмос» впервые опубликовал состав будущей российской орбитальной станции на сайте госзакупок в четверг, 23 сентября.

Согласно документу, госкорпорация выделила финансирование на разработку требований к ней и ее семи модулям в размере 1,735 млрд рублей.

Отмечается, что будут разработаны проекты тактико-технических заданий как на саму Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС), так и на входящие в нее модули: базовый блок (запускается ракетой-носителем «Союз-5»), свободнолетающий, шлюзовой и трансформируемый модули (пуски ракетами «Союз-2»), лабораторный и универсальный узловой модули и модуль-стапель (ракетами «Ангара-А5»).

Разработку требований планируется выполнить в рамках научно-исследовательской работы (НИР) «Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022–2025 годов», говорится в документе.

Ранее, 26 августа, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская национальная орбитальная станция станет прообразом модулей, которые через десятилетия отправятся к другим планетам.

31 июля в ходе заседания президиума Научно-технического совета (НТС) совет главных конструкторов пришел к выводу, что в связи со старением значительной части оборудования Международной космической станции (МКС) дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски.

Так, было предложено завершить эксплуатацию МКС к 2028 году и создать национальный пилотируемый космический комплекс на низкой околоземной орбите — Российскую орбитальную служебную станцию. В компании указали, что станция должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе.

Как глава госкорпорации отметил в июне, создание новой российской орбитальной станции обойдется дешевле «десятков миллиардов рублей». На доработку уже готового базового модуля для будущей станции требуется около четырех лет. После добавят новый узловой модуль-причал и модуль с гироскопами. Это станет основой облика станции, добавил Рогозин.

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