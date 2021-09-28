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Известия.ru

Россия начала подготовку к высадке человека на Луну

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ronald Wittek

«Роскосмос» объявил тендер на изучение вопросов организации пилотируемых полетов, по итогам которого должны быть выделены денежные средства на разработку требований к ракетам, кораблям, скафандру, лунной базе. Об этом свидетельствует опубликованный 23 сентября на сайте госзакупок документ.

«Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем», — отмечается в документе.

Общая сумма контракта составляет 1,7 млрд рублей.

Ранее, 20 августа, в «Роскосмосе» отметили, что госкорпорация перенесла запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный с октября 2021 года на май 2022 года для дополнительной отработки приборов космического аппарата.

Как отмечал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в декабре 2020 года, первые пилотируемые миссии России на Луну будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара», а не на сверхтяжелой ракете «Енисей», как ранее планировали.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
Луна
Медицина
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