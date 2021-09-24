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РБК-Укрїана (Украина): Польша разместит на границе с Белоруссией 250 американских танков

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Танки M1 Abrams на международных военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии
Танки M1 Abrams на международных военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии.
Источник изображения: © Sputnik | Перейти в фотобанк

Варшава, по одной ей известной причине готовящаяся к дестабилизации на восточной границе, заявила о планах разместить там до 250 новейших танков Abrams. США намерены начать поставки боевых машин в Польшу в 2022 году.

Министерство обороны Польши планирует разместить на границе с Белоруссией 250 танков Abrams. Их страна планирует закупить у США. Об этом глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил во время эфира на "Польском радио".

"Двести пятьдесят самых современных танков, которые будут дислоцироваться на востоке нашей страны", - сказал Блащак.

Минобороны уже неоднократно сообщало о намерении закупить у Соединенных Штатов танки Abrams.

Так, всего по договору Вашингтон должен доставить Варшаве 250 боевых машин. Поставки планируют начать уже в 2022 году.

Напомним, что Литва и Польша готовятся к дестабилизации на границе с Белоруссией.

Добавим, что Польша вместе с Литвой призывают Евросоюз пересмотреть миграционную политику из-за нелегалов из Белоруссии в Литву, решение было принято на встрече в Варшаве.


Мария Кучерявец

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Страны
Белоруссия
Литва
Польша
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Проекты
Евросоюз
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24.09.2021 05:40
Теперь в качестве ассиметричного ответа в Белоруссии нужно развернуть бригаду РСЗО Торнадо С, чтобы иметь возможность "сжечь" все эти абрамсы несколькими залпами кассетных боеприпасов с самонаводящимися боевыми частями.
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