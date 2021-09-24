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Biznes Alert Польша): Россия добивается зависимости Польши от российской энергии

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Запуск БелАЭС недалеко от города Островец
Запуск БелАЭС недалеко от города Островец.
Источник изображения: © AP Photo, Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP

Москва добивается зависимости Польши от российских поставок в сфере энергетики, предлагая ей закупать энергию на АЭС в Островце — так утверждают в Варшаве. Чтобы как-то объяснить людям, почему лучше топить бурым углем, а не брать дешевое электричество у соседа, там заявили, что проекту АЭС грозит провал, а Россия скомпрометировала себя.

В направленном Польскому агентству печати (PAP) материале пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарын (Stanisław Żaryn) обратил внимание на неполадки, возникшие на АЭС в белорусском Островце, которую называли потенциальным источником электроэнергии для Польши.

"Российская Федерация, а в последнее время также Белоруссия, все активнее ведут информационную войну против Польши. Одна из сфер этой деятельности - информационное давление, связанное с польской энергетической политикой, - подчеркнул он. - Кремль стремится заставить Польшу отказаться от курса на обретение независимости от России, а также укрепить свою доминирующую позицию в регионе".

Служат этой цели, по его словам, попытки помешать внедрению проектов диверсификации источников поставок в Польшу и развитию сотрудничества в сфере энергетики между Варшавой, Вашингтоном и Вильнюсом. "Россия старается выдавить американцев из Европы, втягивая в свою игру страны нашей части Европы. Российская пропаганда, продвигая интересы Кремля, обращается ко лжи и манипуляциям", - обратил внимание Жарын.

В контексте "информационной войны с Польшей и продвижения российской пропагандистской стратегии" он упомянул АЭС в Островце. "Пропаганда Москвы и Минска утверждала, что этот проект будет иметь буквально переломное значение для энергетики Центральной Европы. Российские СМИ сообщали о быстром темпе работ, используемых при строительстве современных технологиях, новых возможностях, которые откроются перед белорусами. Эти тезисы старались также внедрить в польские общественные дискуссии", - указал пресс-секретарь.

Он напомнил о комментариях, согласно которым запуск электростанции в Островце поставит под вопрос целесообразность строительства польской АЭС, поскольку полякам будет выгоднее покупать энергию в Белоруссии. "Поступающие сигналы указывают, что дела на электростанции идут плохо. В течение нескольких месяцев там зафиксировали несколько серьезных неисправностей. Вот уже два месяца весь объект не работает из-за очередной, на этот раз серьезной аварии", - рассказал Жарын.

Он добавил, что на электростанции недостает специалистов, а "моральный дух ее рабочего коллектива крайне низок, в частности, из-за отсутствия соответствующих шагов, связанных с эффективным управлением объектом".

"Проекту грозит громкий провал, это демонстрирует, что Белоруссия и Россия не смогли успешно справиться со строительством атомной электростанции, скомпрометировав себя. Пропаганда столкнулась с реальностью, мы увидели беспомощность при осуществлении такой важной инвестиции, - отметил Жарын. - России все сложнее осуществлять проекты даже в таких ключевых для нее сферах, как энергетика или модернизация армии. Российское государство становится все менее эффективным, слабым. Распространение все более агрессивной в отношении Запада пропаганды, это единственный способ затушевать подобные поражения", - подвел итог пресс-секретарь министра-координатора спецслужб.


Михал Пежиньский (Michał Perzyński)

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