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Российская газета

На учении "Мирная миссия-2021" военные применили "Солнцепек"

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Источник изображения: Максим Блинов \ РИА Новости

На полигоне Донгуз в Оренбургской области проходит активная фаза антитеррористического командно-штабного учения "Мирная миссия-2021" стран Шанхайской организации сотрудничества.

По замыслу маневров, российским военнослужащим совместно с подразделениями из Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана необходимо отразить наступление бандформировний, уничтожить запасы их материальных средств и боеприпасов, а затем перейти в наступление и разгромить главные силы условного противника.

Известно, что в "Мирной миссии-2021" генералы задействовали более 3,4 тысячи военнослужащих и свыше 600 единиц вооружения, военной и специальной техники. Россию там представляют около двух тысяч солдат и офицеров, а также более 350 единиц вооружения и техники. Основу нашей группировки составляют подразделения Центрального военного округа. Это личный состав дислоцированных в Оренбургской области мотострелкового и артиллерийского соединений, бригады специального назначения из Самарской области, части оперативно-тактической авиации ЦВО и военно-транспортные самолеты ВКС России.

В четверг, 23 сентября на полигоне Донгуз военные в том числе разыграли боевой эпизод с участием расчетов российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек". В пресс-службе ЦВО сообщили, что своим ударом они остановили подход резервов боевиков. Огнеметчики уничтожили мишени, имитирующие двигающиеся на удалении до 5 километров в предбоевых порядках колонны техники незаконного вооруженного формирования.

Огонь по ним вели не всем боекомплектом пусковой установки, а двумя - четырьмя неуправляемыми реактивными снарядами в термобарическом снаряжении. Вновь выявленные с помощью наводчика цели расчеты "Солнцепеков" уничтожали одиночными или парными пусками. В пресс-службе ЦВО подчеркнули, что в основу действий огнеметчиков был положен опыт, приобретенный нашими военнослужащими в ходе контртеррористической операции в Сирии.

Также в боевых порядках мотострелковых подразделений находились и работали по противнику огнеметные взводы, вооруженные реактивными пехотными огнеметами повышенной дальности.

Тем временем инженерно-саперные подразделения ЦВО остановили продвижение мобильных рейдовых отрядов боевиков. На их пути военные создали двухкилометровый противотанковый ров. Это помешало условным террористам вклиниться вглубь нашей территории на пикапах повышенной проходимости.

"Военные инженеры заманили условного противника в заданный район. После чего подорвали управляемые фугасные снаряды, создав противотанковый ров протяженностью 2 тысячи метров и задержав дальнейшее продвижение рейдовых отрядов боевиков", - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Кроме того, специалисты радиационной, химической и биологической защиты создали так называемый "огненный вал" из зажигательных средств. Благодаря этому противник был деморализован и не смог эффективно применить свою технику, средства связи и управления.

Для защиты передовых подразделений от заминированных автомобилей артиллеристы использовали противотанковые управляемые ракеты. Они уничтожили начиненные взрывчаткой транспортные средства на удалении порядка двух километров.

Свои задачи на этом учении выполнили и экипажи самоходок и вертолетов. Они, в частности, применили против условного противника несколько видов тактического приема "карусель" - артиллерийскую и двойную вертолетную и танковую.

В пресс-службе ЦВО рассказали, что при "артиллерийской карусели" расчеты меняют друг друга на позиции для пополнения боезапаса. Кроме того, в ходе практических действий применялись самоходные гаубицы "Мста-С" и "Хоста", снаряды которых разрывались одновременно на большой высоте над позициями террористических формирований и непосредственно над землей. Тем самым была существенно увеличена эффективность огневого поражения условного противника.

Затем танкисты из скрытых фортификационных сооружений, оснащенных замаскированными туннелями, нанесли по бандитам свои удары. Метод так называемого "забазированного" танкового взвода военные применили на этом учении впервые.

Завершающую "карусель" устроили экипажи вертолетов Ми-24. Два звена ударных винтокрылых машин, действуя синхронно с двух направлений в боевом порядке "круг", нанесли огневое поражение условным террористам. По ним выпустили более тысячи авиационных ракет С-8 класса "воздух-поверхность", а также осколочно-фугасных зажигательных и бронебойных снарядов.


Юрий Гаврилов

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