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WarSpot

Триллионы на оборону

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Источник изображения: warspot.ru

Стало известно, сколько Россия планирует потратить на оборону в ближайшие годы. Вчера, 22 сентября, информационное агентство ТАСС сообщило, что в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы обозначена сумма, превышающая 3,5 трлн рублей.

«Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона» в 2022 году составят 3 510 419,6 млн рублей, в 2023 году — 3 557 223,3 млн рублей и в 2024 году — 3 811 777,5 млн рублей», — указывается в документе.

Российские военнослужащие в парадном строю

Источник изображения: regnum.ru

Доля расходов на национальную оборону в следующем году составит 2,6% от ВВП 2021 года, в 2023 и 2024 годах — 2,5%. Что же касается доли в общем объёме расходов федерального бюджета по разделу «Национальная оборона», то она увеличится с запланированных на текущий год 14,4% до 14,9%, 14,5% и 15,3% соответственно.

Если сравнивать цифры, которые закладывались на национальную оборону в прошлом году, то они существенно возросли. Для сравнения, в проекте федерального бюджета от 2020 года на 2022 год закладывалась сумма в 3 231 721,8 млн рублей, на 2023 год — 3 257 484,0 млн рублей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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