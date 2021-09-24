Войти
ЦАМТО

ВВС Австралии завершили модернизацию самолетов Р-8А "Посейдон"

308
0
0
Противолодочный самолёт P-8A Poseidon
Противолодочный самолёт P-8A Poseidon.
Источник изображения: boeing.com

ЦАМТО, 23 сентября. Командование ВВС Австралии завершило комплекс работ по модернизации парка самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон".

По информации Министерства обороны Австралии, проект был реализован в течение 12 месяцев компаниями Boeing Defense Australia, Airbus Australia Pacific, 92-м авиакрылом ВВС Австралии и Офисом по реализации программ систем наблюдения и реагирования.

Последним самолетом, подвергшимся модернизации, стал P-8A с регистрационным номером A47-006. По заявлению командира 92-го авиакрыла ВВС Австралии капитана авиагруппы Джона Грайма, теперь парк P-8A соответствует требованиям завтрашнего дня и готов к предстоящим техническим модернизациям.

Модификация включала модернизацию электропроводки для расширения и улучшения пакета установленных на самолетах боевых систем и повышения оперативной совместимости, а также создание сетей для связи "воздух-воздух", "воздух-корабль" и "воздух-земля" в поддержку проводимых межвидовых операций.

Как сообщал ЦАМТО, начиная с 2014 года, правительство Австралии приобрело 14 самолетов БПА P-8A "Посейдон" для замены устаревших AP-3C "Орион", которые планируется снять с вооружения в 2023 году. Согласно изданной в феврале 2016 года "Белой книге по обороне", к концу 2020-х гг. общее количество P-8A "Посейдон" в составе ВМС Австралии должно составить 15 ед. При выполнении задач P-8A "Посейдон" будут взаимодействовать с БЛА MQ-4C "Тритон".

Первый P-8A был передан МО Австралии 27 сентября 2016 года и прибыл в Австралию 16 ноября 2016 года. 12-й P-8A "Посейдон" был поставлен в декабре 2019 года. Самолеты входят в состав 11-й и 292-й авиаэскадрилий, размещенных на авиабазе в Эдинбурге. О приобретении 13-го и 14-го самолетов МО Австралии объявило в декабре 2020 года. Контракт с Boeing, предусматривающий их поставку, был подписан в марте 2021 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Продукция
Global Hawk
P-3 Orion
P-8 Poseidon
Компании
Airbus
Boeing
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
05.07.2021
Германия заключила соглашение о покупке самолетов P-8A "Посейдон"
05.07.2021
«Посейдон» кусает локти
01.10.2019
ВВС Австралии получили 11-й самолет БПА P-8A "Посейдон"
20.05.2015
Беспилотные антиподы — часть I
28.08.2014
«Боинг» приступает к практической реализации программы производства для Австралии самолетов БПА P-8A «Посейдон»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 05:51
  • 1
Старые советские беспилотники подняли в воздух на Украине
  • 24.09 05:41
  • 2
РБК-Укрїана (Украина): Польша разместит на границе с Белоруссией 250 американских танков
  • 24.09 05:29
  • 4
Новичок в IT: в РФ появится легкий ноутбук на отечественных процессорах
  • 24.09 04:10
  • 1
Истребители МиГ-29К выполнили полёты на Крайнем Севере при сложных метеоусловиях
  • 24.09 03:42
  • 2
На крыльях ночи: ВДВ начнут отрабатывать масштабные высадки в темноте
  • 24.09 02:25
  • 1
«Санкт-Петербург» встал в строй
  • 24.09 02:12
  • 1
Экипаж строящегося корвета "Проворный" ТОФ пройдет обучение в Санкт-Петербурге
  • 24.09 01:50
  • 3
Огневая мощь пехоты радикально возрастет
  • 24.09 00:55
  • 7
LRAAM: двухступенчатая ракета для истребителя
  • 23.09 21:40
  • 1
Чем модернизированная боевая машина пехоты Б-19 лучше классической БМП-3
  • 23.09 21:13
  • 7
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 23.09 20:35
  • 2
В Крыму прошли учения по пресечению теракта на газодобывающей платформе в Черном море
  • 23.09 20:21
  • 1
Российские снайперы провели учебные стрельбы в горах Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане
  • 23.09 19:39
  • 1
На вооружение морской пехоты КФл поступили модернизированные автоматы АК-74М с комплектом "Обвес"
  • 23.09 19:37
  • 1
Финансирование строительства Восточного в 2023 году планируют увеличить на 14,6 млрд рулей