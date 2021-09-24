ВВС Австралии завершили модернизацию самолетов Р-8А "Посейдон"

ЦАМТО, 23 сентября. Командование ВВС Австралии завершило комплекс работ по модернизации парка самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон".

По информации Министерства обороны Австралии, проект был реализован в течение 12 месяцев компаниями Boeing Defense Australia, Airbus Australia Pacific, 92-м авиакрылом ВВС Австралии и Офисом по реализации программ систем наблюдения и реагирования.

Последним самолетом, подвергшимся модернизации, стал P-8A с регистрационным номером A47-006. По заявлению командира 92-го авиакрыла ВВС Австралии капитана авиагруппы Джона Грайма, теперь парк P-8A соответствует требованиям завтрашнего дня и готов к предстоящим техническим модернизациям.

Модификация включала модернизацию электропроводки для расширения и улучшения пакета установленных на самолетах боевых систем и повышения оперативной совместимости, а также создание сетей для связи "воздух-воздух", "воздух-корабль" и "воздух-земля" в поддержку проводимых межвидовых операций.

Как сообщал ЦАМТО, начиная с 2014 года, правительство Австралии приобрело 14 самолетов БПА P-8A "Посейдон" для замены устаревших AP-3C "Орион", которые планируется снять с вооружения в 2023 году. Согласно изданной в феврале 2016 года "Белой книге по обороне", к концу 2020-х гг. общее количество P-8A "Посейдон" в составе ВМС Австралии должно составить 15 ед. При выполнении задач P-8A "Посейдон" будут взаимодействовать с БЛА MQ-4C "Тритон".

Первый P-8A был передан МО Австралии 27 сентября 2016 года и прибыл в Австралию 16 ноября 2016 года. 12-й P-8A "Посейдон" был поставлен в декабре 2019 года. Самолеты входят в состав 11-й и 292-й авиаэскадрилий, размещенных на авиабазе в Эдинбурге. О приобретении 13-го и 14-го самолетов МО Австралии объявило в декабре 2020 года. Контракт с Boeing, предусматривающий их поставку, был подписан в марте 2021 года.