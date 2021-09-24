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ЦАМТО

Rheinmetall модернизирует машины РХБ разведки "Фукс" ВС Германии

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TPz-1/YV-83 "Фукс"
TPz-1/YV-83 "Фукс".
Источник изображения: dishmodels.ru

ЦАМТО, 23 сентября. Компания Rheinmetall объявила о подписании с командованием ВС Германии контракта на проведение модернизации бронированных машин РХБ-разведки "Фукс".

Пять бронемашин версии A6A1 будут модернизированы до новой высокозащищенной конфигурации A8A7.

Таким образом, Бундесвер получит в свое распоряжение средства для РХБ-разведки и анализа, соответствующие современным угрозам. Работы начнутся в сентябре 2021 года и, как ожидается, будут завершены к июлю 2024 года. Первые машины должны быть переданы ВС Германии в 2023 году.

Как заявлено, заказ имеет особое значение для предприятия Rheinmetall в Касселе по двум причинам. Он укрепляет Центр передовых технологий группы в сфере систем РХБ защиты и, таким образом, сохраняет рабочие места в мегаполисе на севере Гессена. Кроме того, заказ потенциально может привести к модернизации до новой конфигурации A8A7 оставшихся 22 бронированных машин РХБ разведки "Фукс" ВС Германии, а также разработке предложений по модернизации техники, эксплуатирующейся зарубежными заказчиками.

ВС Германии приняли на вооружение различные версии бронетранспортера "Фукс", начиная с 1979 года. Более сотни из них применялись в Афганистане. Несмотря на более чем 40-летний срок эксплуатации, совершенствование бронемашины продолжается.

Последняя версия машины "Фукс 1A8" отличается от более ранних моделей улучшенной защитой от мин, самодельных взрывных устройств и обстрела из стрелкового оружия.

Среди основных отличий "Фукс 1A8" – измененная форма корпуса, новые сиденья и их крепление в боевом отделении, при котором ноги членов расчета не соприкасаются с полом, а также усиление колесных арок, дверей и окон, дополнительные отсеки для хранения.

На вооружении Бундесвера имеется около 940 машин "Фукс", 272 из которых выполнены в последней версии 1A8. Всего на сегодняшний день собрано около 1600 ББМ "Фукс".

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Германия
Компании
Rheinmetall
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