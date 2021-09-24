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Известия.ru

Выявлены сбои при передаче данных между МКС и модулем «Наука»

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Источник изображения: Фото: NASA

Специалисты выявили сбои при передаче данных между Международной космической станцией (МКС) и новым модулем «Наука», их причины выясняются. Об этом сообщили в четверг, 23 сентября, в Европейском космическом агентстве (ЕКА).

«Первоначальные тесты показали сбои при передаче данных между модулями «Звезда» и «Наука». Исследования коммуникационных потоков в российском сегменте МКС продолжаются», — отметили в агентстве.

В то же время, по данным ЕКА, российский компьютер и внешняя панель управления работают нормально.

«Команда ЕКА уверена, что есть достаточно времени для устранения неполадок и тестирования ERA перед установкой и испытаниями, запланированными на январь», — добавили в агентстве.

Ранее, 4 сентября, российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров не смогли подключить Ethernet-кабель к модулю «Наука». Отмечалось, что подключение кабеля Ethernet к модулю «Наука» было перенесено на следующий выход в космос.

За день до этого Новицкий и Дубров подключили российский модуль «Наука» к американскому электроснабжению на МКС. Им также предстояло смонтировать перекидные поручни и подключить кабель Ethernet к модулю «Наука» за семь часов работы в открытом космосе.


Модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля, а пристыковался к МКС 29 июля. Новицкий сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами о незапланированно включившихся двигателях модуля. Вскоре космонавтам удалось их отключить.

Для устранения потери ориентации МКС пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск».

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Компании
ESA (ЕКА)
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Байконур
ИТ
МКС
Прогресс ТГК
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