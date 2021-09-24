Франция угрожает прекратить своё присутствие в Мали в случае появления там «вагнеровцев»

Французская газета "Le Figaro" опубликовала материал "Mali: la France menace de partir si Bamako a recours aux mercenaires russes" ("Франция угрожает прекратить своё присутствие в Мали, если Бамако прибегнет к помощи русских наемников"), в котором говорится, что министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан четко заявили о намерении прекратить французское военное присутствие в Мали, если новое правительство Мали воспользуется услугами "Группы Вагнера". В Германии сделали аналогичное заявление. Эта частная военная компания, которая тесно связана с Кремлем, "известна своими бесчинствами".

Военнослужащие французского военного контингента в Мали (с) Philippe Desmazes / AFP

14 сентября 2021 года французские власти прямо выразили озабоченность по поводу переговоров между Бамако и российской частной военной компанией Группа Вагнера, предупредив, что развертывание этих полувоенных формирований в Мали может привести к выводу из страны французских войск, которые борются с джихадистами уже восемь лет.

Участие российской частной компании Группа Вагнера в Мали было бы "несовместимо" с дальнейшим размещением в стране французских сил, заявил 14 сентября во министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в Комитете по иностранным делам Национального собрания.

"Это абсолютно несовместимо с нашим присутствием"

"Это абсолютно несовместимо с нашим присутствием" и "несовместимо с действиями сахельских и международных партнеров в Мали", - сказал он, подчеркнув, что военизированные формирования Группы Вагнера "в прошлом отметились, в особенности в Сирии, во многих странах Центральной Африки насилием, хищничеством, всевозможными нарушениями, и найти решения для совместного присутствия нельзя".

"Если бы малийским властям пришлось заключить контракт с компанией Вагнера, это было бы крайне тревожно и противоречиво, несовместимо" с действиями Франции в Сахеле, заявила ранее министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, выступая перед Комиссией Национального собрания по обороне.

Французский источник, близкий к этому вопросу, сообщает, что правящая хунта в Бамако изыскивает возможности заключения с Группой Вагнера контракта на развертывание за определенную сумму русских военизированных формирований общей численностью в 1000 человек для обучения своих вооруженных сил и обеспечения защиты политического руководства. Источник из служб безопасности в Западной Африке сообщает, что будут обсуждаться вопросы контрагентов по добыче полезных ископаемых. Эти источники подтвердили информацию, обнародованную агентством Reuters.

По просьбе АFP в министерстве обороны Мали рассказали о проведении переговоров с русской компанией, имеющей мрачную репутацию. "В настоящее время Мали планирует диверсифицировать отношения для обеспечения безопасности страны в среднесрочной перспективе. Мы ничего не подписывали с Группой Вагнера, но мы готовы к диалогу со всеми", - заявили в ведомстве.

Если бы сценарий с Группой Вагнера воплотился в жизнь, была бы изучена возможность быстрого вывода французских войск из Мали в соседний Нигер, сообщает французский источник.

В случае вмешательства России в Мали, по ее словам, "Соединенные Штаты остановят все", лишив Францию жизненно важных средств, и "некоторые европейские страны также могут принять решение о прекращении сотрудничества", поскольку Париж в течение последних двух лет пытался убедить их присоединиться к формированию группы спецназа Такуба численностью в 500 человек, предназначенного для сопровождения малийских солдат в бою.

Группа Вагнера, с которой Москва отрицает какую-либо связь, предоставляет услуги по техническому обслуживанию военной техники и инструктированию, но также обвиняется в наемничестве и подозревается в принадлежности к Евгению Пригожину, бизнесмену, близкому к Кремлю.

Уже существенное русское присутствие

Его люди уже присутствуют в Африке: в Ливии их называют союзниками маршала Хафтара, большого человека на востоке страны. Западные СМИ сообщили об их присутствии в Судане, и, как сообщается, они выдвинулись в Мозамбик. А в начале 2018 года прибытие русского оружия и десятков "военных советников" в Центральноафриканскую Республику позволило России стремительно вернутся в Африку, проводя при этом жесткую антифранцузскую кампанию по дезинформации.

В конце 2019 года в AFP сообщили, что небольшой отряд Группы Вагнера был замечен в Бамако, вскоре после заключения в июне 2019 года соглашения о военном сотрудничестве между Мали, управляемой Ибрагимом Бубакаром Кейтой и Россией, которая в в последние годы активна в Африке.

Возможное обращение к Группе Вагнера произойдет на фоне сокращения Францией, у которой ещё летом в Сахеле было расквартировано около 5000 военнослужащих, своего военного контингента. Франция при этом намеревается продолжать контртеррористические операции.

Из источников, близких властям, следует, что прибытие в Мали русских полувоенных формирований станет переходом всяких границ для Франции, которая итак была разозлена уже вторым за год государственным переворотом в Мали, случившиеся в мае этого года. Париж, как и ЭКОВАС, бросают вызов хунте, чтобы она сохранила свое обязательство провести выборы в начале 2022 года, чтобы вернуть к власти гражданское население.

Со своей стороны, это "поставит под сомнение" мандат немецкой армии в Мали, предупредила министр обороны Германии в среду. "Если правительство Мали заключит такие соглашения с Россией, это противоречит всему, что Германия, Франция, Европейский Союз и ООН делали в Мали в течение последних 8 лет",-предупредила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в своём Твиттере.

Мы не знаем о контракте, подписанном между Мали и Группой Вагнера" и "мы не действовали в качестве посредника", прокомментировал ситуацию русский дипломатический источник в Бамако, подчеркнув, что "Как и Франция и другие страны, мы обеспокоены безопасностью региона".