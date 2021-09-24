Космонавтов бросили в горы

Тренировки в горах относятся к испытаниям на «выживание».

В случае вынужденной посадки экипаж корабля должен быть готов к автономным действиям до подхода поисково-спасательных сил в любой местности и при любой погоде.

Для космонавтов-испытателей набора 2018 года лето и начало осени выдались напряженными. В июле они тренировались в пустыне Казахстана, спасаясь от изнуряющей жары и обезвоживания, а в сентябре вместе с инструкторами ЦПК отправились в горы. Ранее космонавты участвовали и в других тренировках, так или иначе связанных с экстремальными видами подготовки, поэтому могут сравнивать свои ощущения и анализировать, что дается сложнее.

Для покорения горных вершин инструкторы ЦПК и их подопечные традиционно отправляются в Туапсинский район Краснодарского края. Испытания всегда начинаются с теоретической подготовки. Космонавтов знакомят с видами страховочных устройств, учат обращению со снаряжением, показывают основные узлы, объясняют, как продвигаться по различным горным рельефам, напоминают о правилах оказания первой помощи пострадавшим.

Основная часть пятидневной тренировки — это двухсуточный переход по горам с ночевкой в гроте. Космонавты продвигались в связке, пробуя проложить оптимальный маршрут в сложном горном рельефе.

Тренировки по действиям экипажей в случае нештатной посадки в гористой местности направлены на развитие физической силы, выносливости, внимательности и воспитание высокой дисциплинированности.

В Роскосмосе сообщили, что космонавты отработали различные техники передвижения в горах и упрочили навыки работы в команде. Практические занятия выполнялись под наблюдением специалистов ЦПК и МЧС России.