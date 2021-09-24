УНIАН (Украина): НАТО 2.0. Какими будут последствия создания нового военного союза для мира и Украины

«Анализ» от отставного украинского полковника написан в неповторимом украинском стиле. Россия — это исключительно сырьевой придаток США или Китая, но у Путина не получится разыграть на этом свою карту, продавшись подороже. Украина же — «ключевая страна в перетягивании каната», ведь кто будет ей управлять, тот будет контролировать всю Европу. Поэтому США «нас ну никак не бросят, а если и бросят, нас тут же подхватит Великобритания».

Создание нового военного союза США, Австралии и Великобритании - AUKUS - это открытие второго фронта, направленного на противодействие росту влияния Китая. НАТО и новый союз будут существовать параллельно и пересекаться постольку-поскольку, разве что тем, что некоторые их участники будут состоять и в одном, и в другом союзе.

Президент США Джозеф Байден заявлял, что Китай для США - главный конкурент, а с конкурентами Штаты разговаривают очень жестко. Вот сейчас решается вопрос расширения AUKUS - к нему хотят присоединиться Южная Корея, Вьетнам и Индия. Если это случится, то фактически Китай окажется в окружении, причем не только в военном плане. В военном - само собой, хотя с 7-миллионной армией Китая вряд ли кто-то решится вступить в прямую войну. А вот в экономическом плане для Китая это будет очень тяжело.

Важно в этой истории то, что США делают из Австралии ядерную державу, причем завуалировано. Для начала американцы предложили Австралии субмарины с атомными энергетическими установками, и эти субмарины будут вооружены "Томагавками" и другими крылатыми ракетами. А на крылатую ракету есть стандартная головная часть - ядерная. Вопрос поставки головных частей и установки их на ракеты - это вопрос нескольких часов. Поэтому, когда Австралия получит такие субмарины и ракеты, ее можно будет записывать в клуб ядерных держав.

Сделано это и для того, чтобы перебить французский многомиллиардный контракт с Австралией на поставки Канберре подводных лодок. Макрон всегда пытался быть большим начальником в Евросоюзе и все подсиживал фрау Меркель. Но теперь нанесен сокрушительный удар по экономике Франции, которая и так сейчас пребывает не в лучшем состоянии. Потеря контракта на 56 миллиардов евро - это огромный удар. Плюс Швейцария отказалась от французских многоцелевых истребителей Rafale, что стало еще одним ударом по Франции.

Макрон пытался через внутренние займы заказать два атомных реактора для военно-морского флота Франции, чтобы хоть как-то спасти деньги и выкарабкаться. А тут потеря таких сумасшедших международных контрактов, да еще и накануне президентских выборов во Франции…

Таким образом, США и Великобритания Макрона ставят на место, чтобы он не вздумал прыгать выше головы. Если же он начнет угрожать выходом Франции из НАТО, то есть развалом альянса, вряд ли это кого-то испугает. Ведь Франция не в первый раз уходит из НАТО: в 1966 году Шарль де Голль вывел страну из военного союза НАТО, но оставил в политическом, позже Саркози вернул Францию в военный союз.

Подписать документы - это полдела, но ведь на территории Франции нет ни одной базы НАТО, ни одного солдата НАТО. Потому выход Франции из альянса или сохранение в нем особо на НАТО не повлияет, потому что базы находятся в других странах: Германии, Австрии, Польше, на Балканах, плюс контингент НАТО присутствует в странах Балтии.

Так что, создав такой военный союз как AUKUS, американцы одним выстрелом убили двух зайцев: с одной стороны, они осадили Макрона, дав возможность Германии остаться во главе Евросоюза, с другой - они открыли второй фронт. И теперь мы можем говорить о перспективе холодной войны 2.0, на этот раз с Китаем.

Что касается России, то ее ни Штаты, ни Китай не рассматривают как союзника или партнера - они ее рассматривают исключительно как сырьевой придаток. И, судя по политике Москвы, в Кремле это понимают. Но Путин пытается сыграть в игру "А у меня золотая карта", то есть "кому я отдам свой голос, тот и будет сильнее; возьмите меня, и возьмите за дорого".

Однако вряд ли кто-то на это пойдет. Ведь у Китая есть такие союзники как Пакистан. Более того, своим союзником Китай может сделать и Афганистан, договорившись с талибами. Если Америка будет "выпендриваться", то они совместными усилиями могут устроить на Ближнем Востоке громаднейший шухер с помощью "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация - прим. ред.).

Так что мы наблюдаем начало новой холодной войны.

Что же касается Украины, то для нее создание нового военного союза - не столь страшная беда, поскольку наша страна на другом фронте. Украина - это та карта, которую пытаются разыграть на европейском театре: мы - ключевая страна в перетягивании каната Евросоюзом, Россией и США, ведь кто будет управлять Украиной, тот будет контролировать весь Европейский континент. Поэтому мы здесь, на своем фронте, и США нас ну никак не бросят. Если Штаты нас бросят, нас тут же подхватит Великобритания.

Фактически AUKUS - это англосакский союз, ведь, в принципе, США и Великобритания всегда были союзниками. Потому у нас вполне возможна совместная экспансия Британии и Штатов. А если они еще и подключат Австралию, которая по уровню ВВП входит в десятку крупнейших стран (это экономический монстр)… Если Австралия добавит в Украину свои инвестиции или компании, то мы можем получить "золотой дождь" в экономике, и для страны это будет серьезное подспорье и поддержка. Кстати, Австралия всегда воевала на европейском континенте и всегда давала экспедиционный корпус для своих союзников.

Ряд СМИ уже окрестили AUKUS "новым НАТО". Однако если уж называть AUKUS так, то это - НАТО 2.0. Этот союз может быть интерпретирован как второе НАТО, но эти два альянса будут существовать параллельно, это два разных фронта борьбы. Один не исключает другой, и они будут действовать параллельно.

К слову, еще одна причина "наезда" на Францию состоит в том, что именно она, а точнее Макрон, является инициатором развала НАТО и создания Объединенных сил безопасности в Европе. Поэтому по нему и ударили.

Впрочем, Европа - это бюрократический монстр. Например, европейские страны уже пять лет не могут прийти к единому стандарту розеток в Европе, и для них это огромная проблема. Кроме того, Германия и Франция договариваются о создании совместного истребителя шестого поколения, и они запланировали его выпуск на… 2070 год! Даже при современных технологиях они понимают, что раньше совместный истребитель им не склепать. А после такого удара по Франции все разговоры о создании Объединенных сил безопасности в Европе могут остаться просто словами.

Соответственно, НАТО останется единственным гарантом безопасности всего Евросоюза.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт

Олег Жданов