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Российская газета

БТР-60ПБ замечены у войск фельдмаршала Хафтара после долгого перерыва

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Источник изображения: rg.ru

В Ливии после долгого перерыва снова замечены бывшие советские четырехосные БТР-60ПБ. Бронемашины в количестве пяти единиц были продемонстрированы во время посещения главнокомандующим Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром одной из подчиняющихся ему пехотных частей.



Интересно, что три года назад на одном из масштабных парадов ЛНА присутствовал целый батальон таких бронетранспортеров - более трех десятков штук. Однако, по всей видимости, большая часть из них была выведена из строя в ходе затяжных боев или по различным техническим причинам.

По разным данным, всего из Советского Союза в 70-80-е годы Джамахирия получила 160 "шестидесятых". Эта техника интенсивно эксплуатировалась и эпизодически задействовалась в ходе военного конфликта в Чаде.

Незадолго до начала разгоревшейся в этой стране гражданской войны, часть сохранившихся БТР прошла модернизацию. С помощью иностранных специалистов удалось несколько повысить характеристики этих бронемашин. Первым делом избавились от двух пожароопасных и давно устаревших бензиновых двигателей, заменив их на один дизельный.

Для более удобной посадки и высадки военнослужащих в бортах проделали люки. На башне с пулеметами: 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ - появились гранатометные установки, предназначенные для создания маскировочных дымовых завес. Заменили средства связи и приборы ночного видения.

Во время продолжительного военного противостояния в Ливии также замечены необычные гибриды - корпуса БТР-60 с вооружением, установленные на шасси средних танков Т-55.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Чад
Продукция
БТР-60
КПВТ
Т-55
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