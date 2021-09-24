Военные на учениях ШОС "Мирная миссия" разгромили крупную группировку условных боевиков

Полигон Донгуз (Оренбургская область). 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Военные стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уничтожили крупную группировку условного противника на антитеррористических учениях "Мирная миссия - 2021" в Оренбургской области, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Российские военнослужащие и воинские контингенты из Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии отработали совместные действия по отражению наступления условного противника, переходу в наступление и разгрому его главных сил. В результате действий контрударной группировки, оперативно-тактического десанта, обходящего отряда, действующих при поддержке авиации и огня артиллерии, осуществлен разгром условного противника", - сказали в пресс-службе ЦВО в четверг.

Там добавили, что численность группировки террористов достигала 1,2 тыс. человек. Розыгрыш начался с действий авиации, которая во взаимодействии с артиллерией, уничтожила важные объекты противника. Далее был высажен десант, вертолеты Ми-8 заминировали фланги "противника, а средства ПВО "Тор", "Панцирь-С", "Тунгуска", "Стрела-10" и "Верба" отразили атаку дронов. Огнеметчики уничтожили технику "противника" на расстоянии до пяти километров, саперы подорвали противотанковый ров, а специалисты радиационной, химической и биологической защиты создали "огненный вал".

"Подавление каналов навигации беспилотников и радиосетей вражеской системы управления, а также блокирование терминалов сотовой связи на всем протяжении финального этапа учения обеспечила российская маневренная группа радиоэлектронной борьбы", - отметили в пресс-службе.