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ТАСС

Посол Латвии в РФ заявил, что военные учения России не представляют угрозы

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Погрузка БМД-4М на транспортные самолеты на аэродроме Дягилево в ходе учений «Запад-2021»
Погрузка БМД-4М на транспортные самолеты на аэродроме Дягилево в ходе учений «Запад-2021».
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

При этом Марис Риекстиньш призвал быть бдительными

РИГА, 23 сентября. /ТАСС/. Различные военные маневры России в настоящее время не представляют прямой угрозы для Латвии, но нужно сохранять бдительность. Такую позицию изложил в четверг посол балтийской республики в Москве Марис Риекстиньш.

"Это не создает прямой угрозы, но, конечно, мы должны быть бдительными. Каждая страна - как Латвия, так и Россия - имеет право поддерживать определенный уровень обороноспособности, а учения именно для этого и предназначены", - сказал он в эфире Латвийского телевидения.

По словам дипломата, беспокойство латвийской стороны вызывает то, что на недавних совместных российско-белорусских военных учениях "Запад-2021" не было ни одного наблюдателя от западных государств. "Вопросы вызывает то, что за подготовкой и ходом учений ["Запад-2021"] не следили наблюдатели: в этом году на эти учения не была приглашена ни одна из стран НАТО, хотя такая хорошая практика [присутствия мониторинговых миссий] позволяет избегать возникновения нервозности у другой стороны", - считает он.

"Во-вторых, на каждые подобные учения нужно смотреть в контексте практических действий той или иной страны в том или ином регионе мира. Если смотреть в данном контексте, то это заставляет оборонный альянс НАТО, в составе которого находимся и мы, работать над оборонными планами, чтобы заботиться о безопасности", - отметил Риекстиньш.

Стратегические учения ВС России и Белоруссии проходят раз в два года. Маневры "Запад-2021" были завершающим этапом совместной подготовки в нынешнем году. Практические действия войск осуществлялись с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии. Всего к учениям привлекались до 200 тысяч человек личного состава, в них были задействованы около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

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