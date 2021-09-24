Российский адмирал считает учения с пусками ракет в Крыму сигналом для НАТО

Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Учения в Крыму с пусками крылатых ракет комплексов "Бастион" являются сигналом Североатлантическому альянсу, который стал чаще отправлять корабли в Черное море, сообщил "Интерфаксу" в четверг бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.

"Корабли США, Великобритании и других стран НАТО зачастили в Черное море. Это наш сигнал НАТО", - сказал Кравченко, комментируя учения "Бастионов" с пусками крылатых ракет по учебным мишеням в Черном море.

"Учитывая, что дальность действия этих комплексов - практически до Босфора, это грозное оружие. Это наш ответ - извините, ребята, но вам тут делать нечего. Это хорошие ракетные комплексы. На Черном море, тем более, ни у кого таких комплексов нет", - сообщил Кравченко.

"Если иностранные военные корабли решат устроить провокацию в Черном море, какие-то враждебные действия против Крыма, для их уничтожения могут быть задействованы комплексы "Бастион", - сказал адмирал.

"Несколько лет назад американский корабль зашел в Черное море и почувствовал, что за ним следит радиолокационная станция этого комплекса, он испугался и решил уйти подальше", - сказал Кравченко.

Ранее в четверг Черноморский флот (ЧФ) России сообщил, что береговые ракетные противокорабельные комплексы (БПРК) "Бастион" на маневрах в Крыму выполнили пуски крылатых ракет по учебным мишеням, которые имитировали корабли условного противника.

"В ходе учения личный состав боевых расчётов БПРК "Бастион" ЧФ отработал задачи по обнаружению и уничтожению учебных морских целей с выполнением пусков противокорабельными ракетами на полигоне "Опук" в Крыму", - сообщила пресс-служба флота.

"После получения целеуказаний расчеты БПРК "Бастион" ЧФ вышли на позиции, привели комплексы к бою и выполнили пуски ракет по обнаруженным учебным морским целям. В роли кораблей условного противника были задействованы два больших корабельных щита-мишени", - говорится в сообщении.

По словам военных, пуски выполнил дивизион мобильных комплексов "Бастион". Пресс-служба флота опубликовала видео пусков ракет.

"Особенностью учения стало применение беспилотных летательных аппаратов для отслеживания корабельной группы условного противника, оснащённой палубной авиацией, на дальних рубежах поражения", - сообщил Черноморский флот.

"Бастион" оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Оникс". Официально сообщалось, что дальность полета ракеты комплекса - до 500 км.

20 сентября пресс-служба ЧФ сообщила о начале крупных учений в Черном море. Около 20 российских кораблей, включая подлодки, вышли в море из баз в Севастополе и Новороссийске для проведения маневров с ракетными и артиллерийскими стрельбами.

В то же время во Львовской области Украины 20 сентября стартовали украинско-американские учения Rapid Trident-2021, сообщило Минобороны этой страны. Учения продлятся с 20 сентября по 1 октября. В них примут участие около 6 тыс. военнослужащих, в частности, из Великобритании, Канады, Германии, Турции и Польши.

В июне российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который, как было заявлено Минобороны РФ, нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

"Бастионы" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение) развернуты на всех флотах ВМФ России (в том числе на Курилах). Комплекс разработан в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С".

"Бастион" предназначен для защиты морского побережья и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.