Герасимов призвал страны ШОС объединить усилия в борьбе с терроризмом и новыми тактиками боевиков

Полигон Донгуз (Оренбургская область). 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Вооруженным силам стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) нужно быть готовым вместе противодействовать новым тактическим приемам террористов, в частности атакам с применением дронов, заявил в четверг на полях учений "Мирная миссия-2021" начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"В частности, необходимо отрабатывать вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, обеспечения информационной безопасности, предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия", - сказал он в ходе заседания со своими коллегами по ШОС.

Завершая заседание, Герасимов выразил всем участникам Совещания признательность за совместную конструктивную работу и пригласил понаблюдать и оценить активную фазу учения "Мирная миссия - 2021".

Шанхайская организация сотрудничества - постоянно действующая межправительственная международная организация. Ее участниками являются Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Совместное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил стран ШОС "Мирная миссия-2021" проходит 20-24 сентября на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области, впервые в нем примет участие воинский контингент Белоруссии.