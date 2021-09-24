Войти
Военно-промышленный курьер

Ударный БПЛА Bayraktar TB3 совершит первый полет в 2022 году

323
0
0
Сельчук Байрактар
Сельчук Байрактар.
Источник изображения: vpk-news.ru

Об этом сообщил технический директор компании Baykar Technologies, председатель попечительского совета Фонда Т3 Сельчук Байрактар, выступая с докладом на Международном саммите инициатив Take Off, организованном в рамках третьего Фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFESТ в Стамбуле.

Байрактар рассказал о беспилотных авиационных системах, разработанных компанией Baykar Technologies, а также проектах, которые планируется реализовывать в ближайшие годы.

«Заглядывая в будущее, мы можем видеть концепцию Bayraktar TB3. Этот БПЛА со спутниковым управлением преодолевает расстояние в тысячи километров. Речь идет об ударном дроне, который по размерам несколько превышает Bayraktar TB2 и уступает БПЛА Akıncı. Дрон отличается способностью совершать взлет и посадку на морские суда с короткой взлетно-посадочной полосой, чего нет у многих аналогов в мире», - сказал Байрактар.

По его словам, компания Baykar Technologies занимается также разработкой отечественного беспилотного военного самолета и к этому проекту прикованы взоры всего мира.

«Новый беспилотный военный самолет Турции совершит настоящую революцию в военной сфере. Новый самолет, как и Bayraktar TB3, сможет использовать короткие взлетно-посадочные полосы», - сказал Байрактар.

«Наша беспилотная авиация заставила многих пересмотреть военную концепцию. Надеемся, что Bayraktar TB3 совершит свой первый полет в 2022 году. А к 2023 году мы панируем реализовать проект беспилотного отечественного военного самолета», - цитирует его агентство Anadolu.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
Anadolu УДК
Проекты
БПЛА
Похожие новости
12.11.2020
Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 получает спутниковую систему управления
01.06.2020
Замазанные «российские» МиГ-29 до отправки в Ливию показали крупным планом
04.03.2020
Совместное патрулирование российских и турецких военных в Алеппо восстанавливается
02.09.2019
НАТО хочет надежно защищаться от самолетов и ракет
27.04.2017
"Анадолу" - отуреченный "Хуан Карлос"
13.09.2016
Турция планирует производить тяжелые ударные беспилотники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 05:51
  • 1
Старые советские беспилотники подняли в воздух на Украине
  • 24.09 05:41
  • 2
РБК-Укрїана (Украина): Польша разместит на границе с Белоруссией 250 американских танков
  • 24.09 05:29
  • 4
Новичок в IT: в РФ появится легкий ноутбук на отечественных процессорах
  • 24.09 04:10
  • 1
Истребители МиГ-29К выполнили полёты на Крайнем Севере при сложных метеоусловиях
  • 24.09 03:42
  • 2
На крыльях ночи: ВДВ начнут отрабатывать масштабные высадки в темноте
  • 24.09 02:25
  • 1
«Санкт-Петербург» встал в строй
  • 24.09 02:12
  • 1
Экипаж строящегося корвета "Проворный" ТОФ пройдет обучение в Санкт-Петербурге
  • 24.09 01:50
  • 3
Огневая мощь пехоты радикально возрастет
  • 24.09 00:55
  • 7
LRAAM: двухступенчатая ракета для истребителя
  • 23.09 21:40
  • 1
Чем модернизированная боевая машина пехоты Б-19 лучше классической БМП-3
  • 23.09 21:13
  • 7
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 23.09 20:35
  • 2
В Крыму прошли учения по пресечению теракта на газодобывающей платформе в Черном море
  • 23.09 20:21
  • 1
Российские снайперы провели учебные стрельбы в горах Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане
  • 23.09 19:39
  • 1
На вооружение морской пехоты КФл поступили модернизированные автоматы АК-74М с комплектом "Обвес"
  • 23.09 19:37
  • 1
Финансирование строительства Восточного в 2023 году планируют увеличить на 14,6 млрд рулей