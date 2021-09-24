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Начальники генштабов ВС стран ШОС будут координировать работу по предотвращению угроз, исходящих с афганского направления

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Учения вооружённых сил стран ШОС
Учения вооружённых сил стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Источник изображения: vpk-news.ru

Начальники генеральных штабов вооружённых сил стран Шанхайской организации сотрудничества договорились координировать работу по предотвращению угроз, исходящих с афганского направления, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Совещание, в котором приняли участие военные делегации России, Индии, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии, прошло в ходе антитеррористических учений «Мирная миссия-2021» на полигоне «Донгуз» (Оренбургская область).

«Проанализирована ситуация в Афганистане и ее влияние на создание предпосылок для роста угроз безопасности в государствах-членах ШОС. Договорились проводить систематические консультации между нашими странами, чтобы не допустить перетекания дестабилизирующих процессов на территории государств-членов организации», - сказал Герасимов по итогам встречи.

К основным угрозам, исходящим сегодня с афганского направления, партнеры по ШОС относят экспорт террористической активности, осложнение гуманитарной помощи в связи с наплывом афганских беженцев и увеличение объемов наркотрафика.

Герасимов выразил уверенность, что встреча «пройдет в конструктивном ключе, а ее итоги будут способствовать укреплению доверия и развитию сотрудничества между оборонными ведомствами наших стран».

Накануне, говорит Интерфакс, Минобороны РФ сообщило, что Герасимов провел переговоры в Финляндии с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли. В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча носила конструктивный характер.

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