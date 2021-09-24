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Российская газета

Стратегическая АПЛ "Генералиссимус Суворов" выйдет в море в 2022 году

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Источник изображения: Алексей Куденко/РИА Новости

Второй серийный атомоход проекта "Борей-А" в 2022 году выйдет в море на испытания. Сейчас корабль готовят к спуску на воду, дата церемонии будет определена до конца года.

- Крейсеру предстоят морские испытания, поэтому перед спуском на воду будет выполнен максимальный объем монтажных работ. Корпус корабля сформирован, в него загружено все крупногабаритное оборудование. Сейчас затягиваются сотни километров кабелей, формируются энергетические линии и бортовые сети, механизмы. Темп работ высокий, у северодвинцев все идет по графику, - рассказал ТАСС заместитель главы Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Владимир Королев.

АПЛ "Генералиссимус Суворов" заложена в 2014 году. Сейчас на различных стадиях строительства находятся шесть кораблей проекта "Борей-А".


Антон Валагин

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Компании
ОСК
Проекты
955 Борей
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