Незаметная революция: в Польше обратили внимание на российскую БМП Б-19

Во время учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области представили боевую машину пехоты Б-19, оснащенную боевым модулем "Эпоха". Польское издание Defence24 назвало российскую бронемашину "незаметной революцией".

В статье говорится о том, что, на первый взгляд, боевой модуль "Эпоха" не производит особого впечатления, если сравнивать с обычным вооружением БМП-3, в которое входят пушки калибра 100 и 30 миллиметров. Однако новая башня - это не только 57-миллиметровая пушка, но и совершенно новая концепция, основанная на применении более широкого спектре вооружений, наилучшим образом подходящих для поставленных задач.

У "Эпохи" есть четыре управляемые противотанковые ракеты "Корнет", восемь легких управляемых ракет "Булат" и пулемет калибра 7,62 миллиметра. Это позволяет бороться с различными целями, одновременно используя ствольное оружие и управляемые ракеты, благодаря поддержке цифровой системы управления огнем.

В издании отмечают особенность боевого модуля - автоматизированное распознавание объектов противника, их сопровождение. Кроме того, он выдает экипажу Б-19 предложения по одновременному или поочередному применению двух каналов огневого поражения.

Светлана Цыганкова