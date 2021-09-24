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Российская газета

Незаметная революция: в Польше обратили внимание на российскую БМП Б-19

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Источник изображения: Алексей Куденко \ РИА Новости

Во время учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области представили боевую машину пехоты Б-19, оснащенную боевым модулем "Эпоха". Польское издание Defence24 назвало российскую бронемашину "незаметной революцией".

В статье говорится о том, что, на первый взгляд, боевой модуль "Эпоха" не производит особого впечатления, если сравнивать с обычным вооружением БМП-3, в которое входят пушки калибра 100 и 30 миллиметров. Однако новая башня - это не только 57-миллиметровая пушка, но и совершенно новая концепция, основанная на применении более широкого спектре вооружений, наилучшим образом подходящих для поставленных задач.

У "Эпохи" есть четыре управляемые противотанковые ракеты "Корнет", восемь легких управляемых ракет "Булат" и пулемет калибра 7,62 миллиметра. Это позволяет бороться с различными целями, одновременно используя ствольное оружие и управляемые ракеты, благодаря поддержке цифровой системы управления огнем.

В издании отмечают особенность боевого модуля - автоматизированное распознавание объектов противника, их сопровождение. Кроме того, он выдает экипажу Б-19 предложения по одновременному или поочередному применению двух каналов огневого поражения.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
БМП-3
Корнет
Эпоха БМ
Проекты
Военные учения
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