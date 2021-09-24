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WarSpot

РПК-16 переродился в РПЛ-20

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Источник изображения: warspot.ru

Российская армия желает получить ленточные пулемёты. Вчера, 22 сентября, генеральный конструктор концерна «Калашников» Сергей Ужумцев в интервью «РИА Новости» рассказал о начале испытаний нового ручного пулемёта калибра 5,45 мм.

«В настоящее время мы вышли на этап проведения испытаний опытных образцов. Они проводятся в целях подтверждения их соответствия требованиям тактико-технического задания», – рассказал Ужумцев.

Промо-ролик РПЛ-20

Концерн «Калашников» начал разработку новой модели после проведения опытно-войсковой эксплуатации ручного пулемёта Калашникова (РПК-16). Вероятно, военных не устроило магазинное питание оружия, пусть и с применением 96-зарядных «барабанов». Теперь на испытания вышел РПЛ-20 — последователь РПК-16 с ленточным питанием.

Ручной пулемёт Калашникова образца 2016 года (РПК-16)

Источник изображения: kalashnikov.com

Прототип РПЛ-20 (ручной пулемёт ленточный образца 2020 года) впервые показали на форуме «Армия-2020». Он оснащается сменными стволами различной длины (базовый — 59 см). Общая масса оружия составляет порядка 5,5 кг. По словам разработчиков, РПЛ-20 представляет собой новую конструкцию, а не производную от широко распространённой серии автоматов Калашникова. Это полностью автоматический ручной пулемёт с ленточным питанием, открытым поворотным затвором и газовым поршнем с длинным ходом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
ПКМ
РПК-16
Компании
Концерн Калашников
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
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