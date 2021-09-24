Главком ВМФ России посетил в Феодосии судостроительный завод

Торжественная церемония закладки для ВМФ России малого ракетного корабля «Вихрь» (заводской номер 256) проекта 22800 на ФГУП «Завод «Море». Феодосия, 19.12.2017.

ЦАМТО, 23 сентября. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов в рамках рабочей поездки на Черноморский флот посетил судостроительный завод "Море" в Феодосии.

Н.Евменов осмотрел производственные мощности завода на предмет оценки потенциала выполнения задач кораблестроения в рамках гособоронзаказа в интересах Военно-морского флота.

На предприятии Н.Евменов провел рабочее совещание с участием руководства завода и начальников профильных управлений Главного командования ВМФ.

Ранее, 20 сентября, главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в Севастополе проверил ход работ по развитию производственных мощностей на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота (ФГУП "13 СРЗ ЧФ" Минобороны РФ), а также ход ремонтных работ на дизель-электрической подводной лодке "Алроса" и ракетном корабле на воздушной подушке "Бора".

Находясь на "13 СРЗ ЧФ" Минобороны РФ, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заслушал руководство завода о деятельности по развитию предприятия и провел рабочее совещание по вопросам организации ремонта надводных кораблей и подводных лодок, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.