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ЦАМТО

Главком ВМФ России посетил в Феодосии судостроительный завод

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ФГУП «Завод «Море»
Торжественная церемония закладки для ВМФ России малого ракетного корабля «Вихрь» (заводской номер 256) проекта 22800 на ФГУП «Завод «Море». Феодосия, 19.12.2017.
Источник изображения: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

ЦАМТО, 23 сентября. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов в рамках рабочей поездки на Черноморский флот посетил судостроительный завод "Море" в Феодосии.

Н.Евменов осмотрел производственные мощности завода на предмет оценки потенциала выполнения задач кораблестроения в рамках гособоронзаказа в интересах Военно-морского флота.

На предприятии Н.Евменов провел рабочее совещание с участием руководства завода и начальников профильных управлений Главного командования ВМФ.

Ранее, 20 сентября, главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в Севастополе проверил ход работ по развитию производственных мощностей на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота (ФГУП "13 СРЗ ЧФ" Минобороны РФ), а также ход ремонтных работ на дизель-электрической подводной лодке "Алроса" и ракетном корабле на воздушной подушке "Бора".

Находясь на "13 СРЗ ЧФ" Минобороны РФ, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заслушал руководство завода о деятельности по развитию предприятия и провел рабочее совещание по вопросам организации ремонта надводных кораблей и подводных лодок, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.

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Страны
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Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1239 Сивуч
Гособоронзаказ
ЧФ
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