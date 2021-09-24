На верфи в Конкарно спущен на воду последний патрульный корабль OPV-87 для ВМС Аргентины

ЦАМТО, 23 сентября. Французская компания Naval Group сообщила о состоявшемся 21 сентября в Конкарно спуске на воду четвертого и последнего (из четырех заказанных ВМС Аргентины) патрульного корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel).

Корабль получил название (54) "Бартоломе Кордеро" (Bartolome Cordero).

Как сообщал ЦАМТО, 13 февраля 2019 года после получения начального платежа в размере 112,454 млн. евро компания Naval Group сообщила о вступлении в силу подписанного 22 июня 2018 года в Буэнос-Айресе контракта на поставку ВМС Аргентины четырех патрульных кораблей. Общая стоимость согласованной в 2018 году продажи оценивается в 319,034 млн. евро (363 млн. долл.).

Контракт предусматривал проведение ремонта, адаптацию в соответствии с требованиями ВМС Аргентины и поставку корабля "Л'Адруа" (из состава ВМС Франции), а также строительство во Франции трех новых патрульных кораблей OPV-87 ("Говинд") по улучшенному проекту. Корабли предназначены для патрулирования территориальных вод Аргентины, обеспечения безопасности на море, защиты рыболовства и других задач.

Строительство трех новых кораблей осуществляется компанией Kership (совместное предприятие Naval Group и французской судостроительной компании Piriou). Naval Group выступает генеральным подрядчиком поставки, руководит программой в целом, проектированием, а также интеграцией системы боевого управления Polaris. Компания уже адаптировала к требованиям ВМС Аргентины построенный в 2011 году "Л'Адруа". Он был передан командованию Военно-морских сил Аргентины 6 декабря 2019 года и переименован в (51) "Бушар".

Новые корабли сходны с "Л'Адруа", но получили ряд модификаций. Первый новый корабль OPV-87, (P-52) "Пьедрабуэна", был передан ВМС Аргентины 13 апреля 2021 года и прибыл в Аргентину в июне 2021 года.

10 мая 2021 года на предприятии в Конкарно (Бретань) состоялся спуск на воду второго корабля новой постройки, (53) "Сторни" (Storni). Планируется, что второй и третий корабли новой постройки будут переданы заказчику в 2021-2022 гг.

Длина кораблей OPV-87 ВМС Аргентины составляет 87 м, максимальная ширина – 14 м, водоизмещение – 1650 т. Корабль оснащен двумя дизельными двигателями Anglo Belgian Corporation V12 (5,6 МВт) и развивает максимальную скорость 21 узел, дальность плавания – 7,5 тыс. морских миль на скорости 12 узлов, автономность – более трех недель, экипаж – 30-40 человек. На борту предусмотрены места для размещения до 20 сторонних лиц. Корабль оборудован взлетной площадкой для применения 10-тонного вертолета. На борту размещены две 9-метровые надувные шлюпки с жестким корпусом (RHIB).

Все четыре корабля будут оснащены дистанционно управляемым боевым модулем вооружения MARLIN-WS (Modular Advanced Remotely-controlled Lightweight Naval Weapon Station) компании Leonardo с 30-мм пушкой и двумя 12,7-мм пулеметами. Корпус кораблей усилен для их эксплуатации в холодных водах южных морей, омывающих Антарктиду.