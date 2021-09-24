Палубные летчики Северного флота завершают тренировки на комплексе НИТКА в Крыму

ЦАМТО, 23 сентября. В Крыму летчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота на Су-33 приступили к завершающему этапу программы летной подготовки на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе (НИТКА), имитирующем полетную палубу тяжелого авианесущего крейсера

Под руководством опытного инструктора – полковника Павла Подгузова (одного из учеников легендарного летчика Героя России Тимура Апакидзе) подготовлено несколько молодых летчиков, сумевших самостоятельно выполнить посадку на наземный тренажер с зацепом троса авиафинишера.

Тренировки палубных летчиков-истребителей Северного флота в Крыму продолжаются несколько недель. В первой половине октября они вернутся на аэродром базирования в Кольском Заполярье.

За время подготовки на наземном тренажере молодые и опытные пилоты отрабатывают и восстанавливают навыки посадки на палубу авианесущего корабля. Они проходят полный цикл обучения от взлета с корабельного авиатрамплина до посадки на ограниченный участок полосы с зацепом за трос.

После завершения тренировочного процесса в Крыму с палубными летчиками-истребителями на Су-33 на наземном тренажере их сменят коллеги из отдельного корабельного истребительного авиаполка на МиГ-29К, сообщает пресс-служба Северного флота.