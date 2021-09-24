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Палубные летчики Северного флота завершают тренировки на комплексе НИТКА в Крыму

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Истребитель Су-33
Истребитель Су-33.
Источник изображения: © Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС, архив

ЦАМТО, 23 сентября. В Крыму летчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота на Су-33 приступили к завершающему этапу программы летной подготовки на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе (НИТКА), имитирующем полетную палубу тяжелого авианесущего крейсера

Под руководством опытного инструктора – полковника Павла Подгузова (одного из учеников легендарного летчика Героя России Тимура Апакидзе) подготовлено несколько молодых летчиков, сумевших самостоятельно выполнить посадку на наземный тренажер с зацепом троса авиафинишера.

Тренировки палубных летчиков-истребителей Северного флота в Крыму продолжаются несколько недель. В первой половине октября они вернутся на аэродром базирования в Кольском Заполярье.

За время подготовки на наземном тренажере молодые и опытные пилоты отрабатывают и восстанавливают навыки посадки на палубу авианесущего корабля. Они проходят полный цикл обучения от взлета с корабельного авиатрамплина до посадки на ограниченный участок полосы с зацепом за трос.

После завершения тренировочного процесса в Крыму с палубными летчиками-истребителями на Су-33 на наземном тренажере их сменят коллеги из отдельного корабельного истребительного авиаполка на МиГ-29К, сообщает пресс-служба Северного флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-29К
НИТКА
Су-33
Проекты
СФ
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