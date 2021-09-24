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ЦАМТО

В Беларуси прошли предварительные испытания опытного образца легкого многоцелевого гранатометного комплекса

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Белорусский 61-мм гранатометный комплекс "Сапфир"
Белорусский 61-мм гранатометный комплекс "Сапфир".
Источник изображения: Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии

ЦАМТО, 23 сентября. Председатель Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус проверил ход проведения предварительных испытаний по отработки опытного образца в рамках выполнения ОКР по разработке легкого многоцелевого гранатометного комплекса "Сапфир" одним из предприятий ОПК страны.

На территории 227 общевойскового полигона (г.Борисов) предприятие с участием представителей Госкомвоенпрома провело испытания по проверке внешней баллистики корпуса гранаты с инертной головной частью и штатным реактивным двигателем.

Целью проведения испытаний являлась проверка соответствия разработанных и изготовленных составных частей опытного образца требованиям, заданным в тактико-техническом задании на проведение ОКР, и возможности применения их в составе серийного изделия.

Испытания проводились методом одиночной стрельбы в мишень-уловитель размером 2х2 м, установленный на расстоянии 133 м.

Опытный образец в виде транспортно-пускового контейнера (ТПК) с расположенным внутри гранатометным выстрелом (метаемый объект), с использованием специального кронштейна был размещен на станке-треноге к станковому противотанковому гранатомету СПГ-9. Прицеливание осуществлялось при помощи механических средств наведения.

После каждого испытания (выстрела) путем анализа высокоскоростной видеорегистрации производилась проверка внешней баллистики изделия, а также работы реактивного двигателя, реакции станка и корпуса ТПК, выхода изделия из канала ствола, работы оперения.

Проведенные испытания подтвердили выбранные предприятием технические решения, что позволит завершить ОКР в намеченные сроки, сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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