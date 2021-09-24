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Интерфакс-АВН

Активная фаза учений ШОС "Мирная миссия-2021" стартовала под Оренбургом

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БМП-2 и танк Т-72Б3
БМП-2 и танк Т-72Б3 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" на полигоне "Донгуз".
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Полигон Донгуз (Оренбургская область). 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Активная фаза антитеррористических учений стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2021" стартовала на полигоне Донгуз в Оренбургской области, авиация нанесла бомбовые удары по условному противнику.

"В розыгрыше эпизода задействованы два звена российских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, штурмовиков Су-25, а также одно звено штурмовиков Су-25 Вооруженных сил Казахстана. Экипажи нанесли бомбовые удары по пунктам управления, скоплениям боевой техники, складам с боеприпасами и горючим и другим важным объектам условного противника, используя осколочно-фугасные бомбы", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Там добавили, что действия авиации поддержали расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Мста-С" и реактивных систем залпового огня "Град". После этого подразделения Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая и России нанесли поражение отрядам условных боевиков. Потом десант Белоруссии, Индии, Киргизии, РФ и Пакистана захватил выгодный рубеж для последующей атаки.

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